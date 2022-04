Paz Padilla se sincera: “Estoy feliz, fuera es donde está la vida”

Paz Padilla visitó anoche el programa de TVE “Las tres puertas”, que conduce María Casado, y en él se sinceró sobre su situación actual tras su salida, hace ya un mes de Telecinco. La expresentadora de “Sálvame” asegura que está “tremendamente feliz” porque ha descubierto que “fuera es donde está la vida”.

La humorista reconoce que “a veces no te das cuenta de que eres esclavo del trabajo y al final lo único que te pertenece es el tiempo, y el tiempo pasa igual para reyes que para pastores”.

La andaluza se siente respaldada por su familia y por su círculo más íntimo quienes le han dicho qué alegría, qué bien, te queremos”, tras su salida de Mediaset.

Paz, autora del libro “El humor de la vida”, se define a sí misma como “una buscavidas”, a la que no le preocupa hacia donde enfocará su futuro profesional ya que está segura de que nunca le va a faltar trabajo. “A mí me da igual ponerme a limpiar portales, servir copas o ser Paz Padilla. Trabajar es ganarse el salario y a mí eso me da fuerza e independencia”, afirma.

“La tele me cambió la vida. Cuando fui a acompañar a mi cuñada a hacer un casting dejé de ser Mari Paz para ser Paz Padilla”, contó acerca de sus inicios en el programa de Antena 3 “Genio y figura”. Al margen de su popularidad, Padilla se siente orgullosa de haber tenido “los pies en el suelo y nunca separarme de mi gente”.

También tuvo un momento de recuerdo hacia su marido Antonio. Padilla está convencia de que ella llegó a su vida “para ayudarle a morir”. Sobre el fallecimiento de Antonio Vidal se sincera en su libro, donde relata su propio trabajo personal de aceptación de la enfermedad. Dos años después, la humorista afirma que sigue llorando todos los días y asegura que “aceptar no es olvidar sino recordar con amor y no con angustia”.

