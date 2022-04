Primeras palabras de Anna Ferrer tras anunciar su ruptura con Iván Martín: “La vida sigue”

Parecían una pareja más que consolidada. De hecho, empezaron a sonar rumores de boda, pero su amor no ha conseguido llegar a buen puerto... Ayer, Anna Ferrer, la hija de Paz Padilla, anunció a través de sus redes sociales su ruptura con Iván Martín, con quien había compartido su vida en los últimos años. En su mensaje, la influencer dejó claro que el cariño que sentían el uno por el otro se mantendría vivo para siempre:

“Parece loco que dos personas que se han hecho felices durante tanto tiempo, hoy tengan que separarse para serlo. Iván y yo hemos compartido tanto en estos tres años, que solo puedo darle las gracias por cada minuto, por cuidarme, apoyarme, por ser mi compañero en tantas aventuras, y estar siempre ahí en cada pequeño paso que he dado en mi vida. Nos hemos querido con locura, ha sido lo más real que he sentido nunca, y nos querremos siempre, pero ahora nuestros caminos se separan, y tenemos que seguir creciendo y avanzando cada uno por su lado. Las relaciones no fracasan, terminan. Quiero daros las gracias también a vosotros por todo el cariño y apoyo a nuestra relación, sé que trataréis esta ruptura también con el mismo amor, os queremos”.

Un día después de anunciar su ruptura, la hija de Paz Padilla ha roto su silencio y ha explicado a sus seguidores cómo se encuentra. “Quería daros la gracias. Ahora tengo un rodaje, porque, bueno, la vida sigue y que hay que seguir trabajando”, ha comenzado diciendo. Por lo visto, la influencer tiene previsto superar su ruptura centrándose en sus proyectos, algo que “me hace muy feliz”. Del mismo modo, señala que se está apoyando “en mi familia y amigos, que ahora mismo son los que me están dando toda la fuerza”.

Casi sin poder contener las lágrimas, Anna Ferrer ha agradecido todo el cariño que ha recibido a través de sus seguidores de Instagram y “de amigos que también se enteraron ayer, a la vez que vosotros, de la noticia. Estáis escribiendo como si fuera una amiga, y os juro que me llega todo ese amor”. Por último, la influencer ha tranquilizado a sus seres queridos asegurando que se encuentra bien, aunque espera “estar mejor” en el futuro.