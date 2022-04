Paz Padilla, sus nuevos triunfos más allá de la televisión

Paz Padilla vive con renovadas fuerzas. Su despido de Mediaset no ha supuesto un trauma. La vida le sonríe, triunfa en lo personal y también en el aspecto profesional. Aunque fue despedida por sorpresa y, sobre todo, sin recibir aún los motivos de la decisión, asume las adversidades con tranquilidad. La vida es para ella una escuela y los duros momentos que ha experimentado por las pérdidas de su madre y de su marido le han enseñado a tomarse la vida de otra manera. Paz se toma la vida con otra filosofía y todo lo que resta hay que apartarlo. Desde hace tiempo no estaba agusto con el devenir del programa y la presión a la que sometían a colaboradores y algunos protagonistas de las noticias. Su des comunión con los máximos responsables de productora era cada vez más evidente.

Paz ha tomado una firme decisión. No está dispuesta a asumir la injusticia que cree que se ha cometido con ella y ha demandado a Mediaset «por despido improcedente». El juicio se celebrará a finales de mayo, pero la humorista está dispuesta a llegar a un acuerdo extrajudicial para resolver la situación y pasar página. Paz se refiere a ese asunto con tranquilidad y firmeza. Si existe un contrato y no se respeta hay que resolverlo. Pero lo que más le ha sorprendido es la falta de comunicación que percibe como una irresponsabilidad. Nadie de la cadena le ha dado explicación alguna del motivo del despido. Paz , además, abre los ojos por las pocas llamadas que recibió de sus antiguos compañeros. Cree que hay algo extraño y ha podido haber una orden en secreto para intentar aislarla y socavar su ánimo como estrategia para una negociación a la baja. Pero la presentadora se muestra firme.

Paz Padilla y los Reyes de España FOTO: Mariscal EFE

El apoyo recibido por amigas como María del Monte y otros compañeros de Mediaset de los que prefiere no dar nombres, ha sido fundamental. La presentadora se siente respaldada por las personas más importantes y que si considera verdaderos compañeros. El abrumador apoyo del público en los teatros, como respuesta al trato que le ha dado Mediaset, abre aún más la brecha de espectadores de Mediaset que se fugan a otras opciones. Paz no añora su presencia en las tardes de Tele5, decepcionada con casi todos los excompañeros. Sabe que no son verdaderos amigos. Se alegra de no formar parte del formato que de alguna manera ha ido forzando demasiado el tono, sometiendo a colaboradores y redacción a una presión insoportable. Desde hacía tiempo, Paz acudía al programa haciendo un papel como actriz. No estaba conforme con los cambios que se iban realizando, y decidió entonces hacer el papel, como actriz, aunque algunas veces daba su opinión con encontronazos con algunos colaboradores que defendían la línea editorial marcada. Especialmente, está decepcionada con Belén Esteban. Precisamente la agria discusión que protagonizaron motivó su despido. Tras esa discusión, la princesa del pueblo eludió la comunicación con Paz.

En cuanto a la demanda por despido improcedente, no le temblará el pulso. Si hay un contrato, hay que respetarlo. La actriz y presentadora prefiere llegar a un acuerdo extrajudicial para resolver su situación para pasar página pero no aceptará cualquier propuesta. Paz no siente rencor pero no perdonará el trato recibido está serena y muy firme.

Según fuentes de la cadena, Paz habría tensado la cuerda con las exigencias en la gala de las campanadas de fin de año lo que enervó a altos directivos que tomaron la decisión de prescindir de la presentadora cuando se presentase una ocasión propicia. En fechas previas al fin de año, la dirección de la cadena no estaría conforme con algunas de las cosas que proponía Paz Padilla en cuanto al vestuario que quería llevar.

El desenlace parecía que era previsible. Paz Padilla estaba muy agotada y desencantada con casi toda la productora de La Fábrica de la Tele. La presentadora cree que todo lo ocurrido para forzar su despido estaba premeditado. Para Paz, los amigos y compañeros en la profesión no le han fallado y la siguen apreciando, de su andadura en Sálvame salva a muy pocas personas.

Paz triunfa en el teatro con su obra el «Humor De Mi Vida», que tras su despido ha obtenido el respaldo de un público que llena los teatros. Tiene fechas firmadas hasta 2024. Acaba de triunfar en Barcelona, tras 6 semanas en el teatro Apolo y más de 15000 espectadores que han llenado la sala. Paz volverá con la obra tras el verano por la demanda del público.

Paz Padilla no se puede quejar pues no ha cesado de trabajar en televisión. Ha grabado 4 programas en la plataforma Movistar, en un divertido formato de cocina junto a Juanma Castaño y Micki Nadal y tiene varias propuestas de distintas cadenas. además, sigue con firmeza su proyecto de marca de ropa «no ni na» y su restaurante en Villaviciosa de Odón.

Por todo ello, Paz Padilla se muestra exultante por su futuro en televisión lejos de Mediaset.