Kiko Matamoros rompe a llorar en el reencuentro con su novia Marta López Álamo, en “Supervivientes”

Marta López Álamo ha viajado a Honduras para dar una sorpresa a su pareja, Kiko Matamoros, concursante del reality de Telecinco, “Supervivientes”. Los compañeros del colaborador de televisión han quedado impresionados al ver llegar espectacular a la influencer.

“Ay” ha sido lo único que ha dicho Matamoros antes de fundirse en un abrazo con la influencer. Kiko ha roto a llorar sin parar de repetir lo mucho que la ama. “Estoy aquí, estoy aquí. Me tiembla todo”, ha dicho Marta, muy emocionada. “Muchísimas gracias, ha sido el mejor regalo de mi vida”, ha dicho Kiko.

“A mí me encantarían que sonaran cocos de boda. Sueño con casarme con Marta y no se lo quería decir públicamente, se lo tengo que pedir formalmente. Es en lo único que pienso desde que estoy aquí. Quiero vivir el resto de mi vida a tu lado, ser tan feliz como he sido estos años. Te quiero, te adoro”, ha añadido el concursante.

Kiko Matamoros y Marta López Álamo mantienen unra relación desde hace más de tres años y nunca se han separado. Tras tantas semanas separados, la pareja no veía el momento de reencontrarse. Además, el arranque del colaborador en ‘Supervivientes’ ha sido aún más duro de lo que esperaba ya que ha tenido varios problemas de salud.

La modelo tampoco lleva bien la separación y ha confesado que el reencuentro les ha dado impulso para conytinuar. “Estoy tan enamorado y tan feliz... Me faltaba una parte de mí. Tenemos un proyecto y un futuro ilusionante y bonito. Me hace súper feliz. Voy a quedar como un ridículo, pero...”, ha dicho Kiko Matamoros.

Ademas. la influencer ha aprovechado su reencuentro con su novio para tranquilizarle sobre el resto de la familia. “Todos están bien”, le ha dicho.