La razón por la que Kiko Matamoros pasa por los juzgados antes de ir a ‘Supervivientes’

Kiko Matamoros ha sido uno de los concursantes confirmados de la próxima edición de ‘Supervivientes’, que aterrizará de nuevo en la parrilla televisiva de Telecinco en las próximas semanas. El colaborador de ‘Sálvame’ ha comenzado a ultimar los preparativos de cara a su estancia en la isla hondureña, y parece que ha empezado por sus asuntos legales. El tertuliano ha visitado esta mañana los juzgados de Villalba y se ha mostrado tranquilo y atento con la prensa, tal y como reflejan las fotografías publicadas. Eso sí, de momento no ha querido entrar en muchos detalles sobre las razones que le han llevado a presentarse en sede judicial.

“Es por el tema de las casas”, ha indicado a las puertas del juzgado. Kiko Matamoros parece referirse a los problemas que mantiene con Makoke tras su complicado divorcio. Se trata de un largo proceso legal en el que el colaborador no confía del todo en salir victorioso, lamentando que la Justicia “a veces funciona y otras no”. Por su parte, la que fuera presentadora del ‘Telecupón’ no ha sido citada a declarar, y de momento no se ha pronunciado sobre este litigio. Probablemente, ninguno lo haga hasta que el juez dictamine un fallo, siguiendo así los consejos de sus respectivos abogados.

Kiko Matamoros en los juzgados de Villalba FOTO: USG GTRES

Sobre su participación en ‘Supervivientes’, Kiko Matamoros asegura que será “jodido” para él dejar de fumar, y es que en el reality show no está permitido este vicio, a diferencia de otros concursos como ‘Secret Story: la casa de los secretos’ o ‘Gran Hermano’, en los que los participantes pueden ir ‘a la playa’ -jerga que se emplea en Telecinco para no emplear el término-. Sin embargo, será la distancia de su pareja, Marta López, lo que peor llevará el tertuliano. Aunque al principio eran pocos los que apostaban por esta relación, con el paso del tiempo han demostrado ser una pareja más que consolidada.

Además, Kiko Matamoros ha confirmado que no ha pedido ningún consejo a su hija, Laura Matamoros, que ya participó en ‘Supervivientes’ en la edición de 2017. Sobre su hijo Diego, que recientemente tuvo que ser ingresado en el hospital, el tertuliano ha indicado que, por fortuna, su estado de salud va mejorando.