El motivo por el que Marta López ha perdido un trabajo como modelo: “Esto es un horror”

Por fin han vuelto las fiestas. Después de unos años en los que las discotecas y pubs han tenido que tener la persiana bajada a consecuencia de la pandemia de coronavirus, la música suena otra vez en las pistas de baile de la capital, y lo hace con una nueva meca del ocio nocturno que acaba de abrir sus puertas. El miércoles 1 de diciembre numerosos rostros conocidos se pasaron por la inauguración de ‘Caro’, un exclusivo club que promete convertirse en el epicentro de la noche madrileña. Carlos Lozano, Arantxa de Benito -acompañada de sus hijos-, Gloria Camila, Kiko Matamoros o su novia Marta López Álamo fueron algunas de las estrellas que no quisieron perderse el evento.

La joven ya se ha consolidado como una de las influencers del momento en nuestro país y acumula más de 260.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Marta López compagina su trabajo en las redes sociales con su carrera de modelo, aunque acaba de sufrir un duro varapalo en este sentido por culpa de la pandemia de coronavirus y la variante ómicron que ya tiene en vilo a todo el mundo.

Marta López Álamo con Kiko Matamoros FOTO: Luca Piergiovanni EFE

“Los trabajos que tenía como modelo, además de mi otro trabajo en redes, se me han fastidiado porque han cerrado fronteras con el país que me tenía que ir de viaje, así que adiós. Esto es un horror, parece que no acaba...”, ha explicado Marta López a este periódico. Por lo visto, la pareja de Kiko Matamoros tenía un proyecto planeado en Sudáfrica, pero los 27 países de la Unión Europea, entre los que se incluye España, acordaron la semana pasada suspender todos los vuelos procedentes y con destino al sur del continente, donde más extendida está la nueva cepa.

Mientras, Marta López se gana la vida a través de la redes sociales y, a pesar de las habladurías que inicialmente le achacaron un supuesto interés en la relación con Kiko Matamoros, se mantiene completamente alejada de la opinión pública y la prensa del corazón. “Ya sabéis que yo en esas cosas no me meto. Es el trabajo de Kiko, pero yo paso”, contesta cuando se le pregunta por la última polémica que ha salpicado a su pareja por el mercadillo benéfico organizado por Lydia Lozano, en el que este no participó porque no recibió ningún aviso de parte de su compañera.