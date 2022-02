Dani Martín: ennoviado y millonario, así llega a los 45 el «niñato» del pop

Dani Martín, se tatuó en el brazo con letras góticas la palabra «niñato» cuando era vocalista de «El Canto del Loco». Con el paso de los años se arrepintió y se lo tapó, dibujando una flecha encima. Se cansó o simplemente maduró, ¿quién sabe? Es la duda que surge con el que fuera «enfant terrible» del pop español de los 2000. Sus brazos acumulan tinta y mensajes en clave a punto de cumplir 45 años. Dedicatorias a sus padres, Carmen y José Manuel, y a su hermana, Miriam, y dibujos que reflejan luces y sombras de una vida consagrada al escenario. Los éxitos tiene que ver con «El Canto del Loco», la formación que montó en 1999 junto a su primo David Otero (El Pescao). Las sombras y su bajada a los infiernos durante muchos años, con la pérdida de su hermana Miriam, muy presente en su vida.

Con más de 2 millones de discos vendidos, récords en venta de entradas, giras de más de 300 conciertos al año, y el único grupo capaz de conseguir el hito de llenar tres noches consecutivas la Plaza de Las Ventas, El Canto del Loco fue su trampolín hacía una exitosa carrera en solitario. Sus éxitos se traducen en una economía boyante, pese a la crisis que vive el sector de la música los últimos años. Dani Martín es administrador de Puercoespin SL, la matriz que sirve de marca para la mayoría de sus negocios. Con un patrimonio neto de 7.2 millones de euros, la empresa a través de la que factura su carrera musical, facturó en 2020, 492.000 euros, arrojando al final de año -5.112,64 euros de saldo negativo. Los rastros de la pandemia.

Dani Martín, músico. FOTO: Cristina Bejarano La Razón

Puercoespin Inmuebles, la rama empresarial dedicada al real estate y el aquiler de inmuebles corrió una suerte parecida. La sociedad que cuenta con activos de casi 4 millones de euros, sufrió pérdidas de 53.600 euros el último año. Su otra empresa Jajaja Producciones, fue disuelta por fusión, reorganizándose dentro de la matriz Puercoespin Inmuebles, en junio de 2019, coincidiendo con un aumento de capital de ésta hasta los 2,4 millones de euros.

Por suerte, su mal año en los negocios no sigue un paralelismo con su vida sentimental. El corazón del cantante llega a los 45 ocupado. En diciembre pasado era fotografiado muy acaramelado saliendo de un restaurante junto a una bella mujer rubia. La afortunada era María Partida, una «influencer» más conocida como «Meriloves» en Instagram, donde acumulaba más de 86.000 seguidores. Amiga de María Pombo y su marido Pablo Castellano, fueron ellos, al parecer, quienes les presentaron. La nueva pareja de Dani es, también, un claro del momento de la madurez que vive el cantante. María (33), once años menor, se aleja del prototipo de novia que había tenido el músico. Es licenciada en Derecho y Empresariales y madre de familia de un niña, fruto de su anterior relación sentimental con ex jugador del Real Madrid, Pedro Mosquera.

Igual que su novia, Dani disfruta de una vida activa en las redes. En más de una ocasión se han convertido en un improvisado confesionario de su momento vital. En octubre de 2019 el artista anunciaba que sufría un problema en la piel. Reconocía padecer rosácea, una enfermedad que causa enrojecimientos en la piel. «Vaya por delante que me la suda tener esto y que no es importante –relataba–, solo son granos y vienen y van ¡Viva la rosácea! Pueden llamarme Dani pig», escribía el cantante junto a una foto de él mismo durante un brote de la enfermedad.

La muerte de su hermana Miriam Martín, el 9 de febrero de 2009, a causa de un repentino infarto cerebral es, sin duda, el suceso traumático que más ha marcado su vida. Tenía 35 años. Dejó en el artista un vacío brutal y, a la postre, fue el detonante definitivo para el adiós de El Canto del loco. «Llegué a odiar a mi banda», confesaba.

Un año y medio después lanzaba su primer disco en solitario, «Pequeño». El vocalista iniciaba una nueva etapa que coincidía también con una renovada actitud ante la vida: «He cambiado los gin tonics y el vino por el boxeo». Buena culpa de ese cambio tiene que ver con su pasión por los guantes, que le metió hace algunos años en las venas Pablo Navascués, varias veces campeón de España de este deporte. Mientras, vive día a día su particular metamorfosis.