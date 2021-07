Dani Martín se desnuda para confesar cuál es su gran complejo

Gente

Dani Martín últimamente tiene por costumbre compartir con sus seguidores cosas personales de su vida que desconocíamos. Hace tan solo unos meses confesó que sufría rosácea, un problema en la piel por el que en ocasiones podemos ver al artista con erupciones cutáneas en su rostro. Ahora, y una vez más, el cantante se ha desnudado, literalmente, y ha confesado cuál es su gran complejo físico.

En su cuenta de Instagram ha subido una foto de su pecho al descubierto y relata para todo sus seguidores: “Hoy me apetece contaros que toda mi vida he estado lleno de complejos. Nunca me ha gustado mi cuerpo, sobre todo mi pecho; me he juzgado siempre y me he exigido al máximo. Soy imperfecto, soy esto y hoy me gusta. Mucha gente creerá: ¿pero éste que lo tiene todo cómo puede tener complejos? Pues los he tenido y los sigo teniendo, cada vez menos”.

“Me apetecía enseñaros mis tetitas de cabritilla, así las he llamado yo siempre. Instagram, ¿por qué censuráis las tetitas de las chicas y las mías no? Vivan las personas, y que sean como quieran ser y como son. Un beso, cero moralina, me sale del corazón enseñar esto! Salud y amor a todos y todas!”, escribe Dani Martín dejando al descubierto otro de los aspectos más privados del artista, demostrando así que a sus 44 años se encuentra en uno de sus mejores momentos personales.