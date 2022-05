Carmen Borrego, abuela

La boda del nieto de María Teresa Campos ha sido uno de los acontecimientos del mes y que más ha dado de que hablar. Desde hace una semana, el evento se llevó con muchísimo secretismo hasta que se desveló el miércoles la exclusiva del gran enlace matrimonial. Poco sabíamos sobre su hijo, José María Almoguera y su ya mujer, Paola. El sobrino de Terelu Campos siempre se ha mantenido alejado del foco mediático, al contrario que toda su familia, y por eso había tantísima expectación por saber cómo es y con quién contraía matrimonio.

Ahora que ya han pasado unos días y que ya hemos descubierto cómo fue el evento, Carmen Borrego ha dado más detalles sobre la relación que mantiene con su nuera Paola. Las Campos han acogido a la mujer de José María como a una más de la familia y están contentísimas con que el varón de la familia haya encontrado al amor de su vida. La boda reunió a todo el clan y emocionó a todos los asistentes, en especial a la madrina, la hija pequeña de María Teresa Campos, y a la hija de Paola.

Carmen Borrego FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

Los dos jóvenes se conocieron hace apenas un año pero lo suyo fue un flechazo. No han tardado en pasar por el altar y convertirse en marido y mujer para pasar el resto de su vida juntos. Paola tiene dos hijos y son las personas más importantes de su vida y Carmen Borrego es consciente de esta situación. La colaboradora de televisión le ha prometido a su nuera que va a tratar a los pequeños como si fueran sus nietos.

“Paola tiene dos hijos maravillosos. Es una madraza” desvelaba en exclusiva Carmen Borrego a ‘Lecturas’. ”A sus hijos los trataré como nietos”, afirma a su revista de cabecera. Aún así, la hija de María Teresa Campos está muy ilusionada con que su hijo le de un nieto, y su deseo se lo ha expresado tanto a José María como a Paola: “Le he dicho que me tiene que prometer que me va a dar un nieto a mí”. Solo queda esperar para ver si Carmen Borrego se convertirá en abuela próximamente, dando la bienvenida a un nuevo retoño al clan más famoso de la televisión. Seguro que María Teresa Campos está deseando tener un bisnieto.