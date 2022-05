Carmen Borrego revela por qué su ‘hermana’ Rocío Carrasco no irá a la boda de su hijo

Apenas quedan unas horas para que la familia Campos celebre su evento del año. El hijo de Carmen Borrego se dará el ‘sí, quiero’ y todo el clan se reunirá para celebrar este feliz momento. Se espera un auténtico aluvión de rostros conocidos que llegará hasta el lugar donde tendrá lugar el evento, pero ya se ha anunciado una importante ausencia. Se trata de la de Rocío Carrasco y Fidel Albiac, íntimos amigos de la madre del novio, su tía y su abuela. Ellas siempre han explicado que la heredera universal de la Jurado es como una ‘hermana’ más, apuntando a un vínculo de lo más estrecho.

Es por esto que no se entiende del todo bien la ausencia de Rocío Carrasco en la boda del hijo de su ‘hermana’. En un intento de salir del paso, Carmen Borrego deslizó que “tenía cosas que hacer”, pero sus explicaciones no convencieron a sus compañeros de ‘Sálvame’. Se baraja también la posibilidad de que la primogénita de ‘la más grande’ haya preferido no dejarse ver en las nupcias para no restar protagonismo a los novios, conocedora de que el foco mediático se encuentra en este momento apuntando a ella y a las polémicas que mantiene con su familia.

Carmen Borrego en una imagen de archivo FOTO: Gtres

La boda del hijo de Carmen Borrego se ha visto envuelta en una controversia en los últimos días, después de que ‘Sálvame’ hiciera públicos algunos datos sobre el evento. Desde el magacín se comentó que el vestido de la novia sería de cola de sirena, y que ella decoraría sus uñas con un esmalte rojo. Además, se explicó que un fotógrafo realizó un meticuloso seguimiento a la pareja, dando lugar a un completo reportaje de imágenes que podrían “reventar” las nupcias, siempre según lo expuesto por el magacín vespertino de Telecinco.

Lo cierto es que fue una tarde especialmente complicada para Carmen Borrego, que incluso llegó a amenazar con abandonar el programa en pleno directo. “No me vais a joder la boda de mi hijo. ¡A tomar por culo ya! La que se va soy yo. No sabéis la que tuve ayer, lo difícil que está siendo todo... No os hacéis una idea”, lamentaba la madre del novio durante la publicidad, a punto de romper a llorar, tal y como se aprecia en las imágenes emitidas por ‘Sálvame’. ¿Conseguirá la familia Campos que, pese a todo, mañana sea un bonito y feliz día?