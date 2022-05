El misterioso papel que el exmarido de Carmen Borrego jugó en la boda de su hijo

El pasado fin de semana, las Campos estuvieron de celebración. El hijo de Carmen Borrego se dio el ‘sí, quiero’ con su pareja y toda la familia quiso acompañarlo en ese día tan especial. Pero, como siempre suele ocurrir en este mediático clan, las nupcias estuvieron rodeadas de unas cuantas polémicas que enturbiaron el feliz día. Desde ‘Sálvame’ se filtraron algunos detalles sobre el evento, y el chivatazo no sentó nada bien a la hermana de Terelu Campos. Además, se ha puesto el foco también en las sonadas ausencias de Belén Rodríguez y Rocío Carrasco, íntimas de la madre del novio.

Mucho se hablado sobre los invitados y los que, por una u otra razón, no pudieron -o quisieron- asistir al enlace, pero no se ha hecho alusión alguna al exmarido de Carmen Borrego, el padre del novio. En su día, hace ya casi dos años, se recuperó el asunto de su complicado divorcio y el nombre de Francisco Almoguera volvió a estar en boca de todos. Fue una época complicada para la tertuliana de ‘Sálvame’, pues incluso se cuestionó su papel de madre, tras conocerse que su otrora pareja obtuvo la custodia de los hijos que tienen en común.

Quizás por esta razón se haya querido mantener al margen al padre del novio. De hecho, ni siquiera aparece en las fotografías que se han publicado en una conocida revista del corazón, y nadie ha explicado qué papel jugó en la boda de su hijo.

Por otra parte, desde la revista ‘Semana’ aseguran que Carmen Borrego protagonizó una fuerte “bronca con alguien de su pasado” en los días previos al enlace de su hijo. Se trataría de una persona que se habría molestado por las informaciones dañinas que se compartieron en ‘Sálvame’ sobre las nupcias del nieto de María Teresa Campos.

¿Nuevo enfrentamiento?

Pese a que Carmen Borrego insiste en que la boda de su hijo fue un día de lo más feliz, en ‘Sálvame’ se han empeñado en asegurar que de aquellas nupcias podría haber surgido un nuevo enfrentamiento entre Alejandra Rubio, su tía y sus primos. Algunos tertulianos no comprenden que la hija de Terelu Campos no conociera a la novia hasta el mismo día de la boda, y entienden esto como una prueba de que la relación entre ella y los hijos de Borrego no es tan fluida como se ha querido transmitir.