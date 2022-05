La crónica de Marta Robles: entre el chanelazo y la viruela del mono, fiesta qatarí

Lunes

El chanelazo eurovisivo lo ocupa todo. Como para no hacerlo. Nunca, en nuestra vida eurovisiva habíamos recibido tantos «twuelve points». Tercer puesto. Tampoco es el primero (aunque se verá si nos mejora el presunto fraude de las puntaciones que parece afectar al ganador, Ucrania). Pero, oye, tras tantos años de puestos deshonrosos, un bronce se nos hace platino. Y, claro hay que opinar de la protagonista, de su canción, de su indumentaria. Y mira por dónde, la izquierda se horroriza porque enseñe el culo y provoque (ya saben, lo de la sentencia de la minifada) y la derecha se lo alaba y casi asegura estar deseando mover el suyo al ritmo de mo-mo-mo…En Italia, la llaman “«la Jennifer López low cost» (luego el mismo que lo dice se arrepiente y promete componer una canción para cantarla con ella), los reyes le mandan un whatsapp a su móvil y le dicen que ha hecho historia («¡Qué fuerte», se asombra Chanel, mientras lo hace público). En fin, no soy muy fan de Chanel, ni de ese tipo de música, ni se ese tipo de baile, pero celebro su éxito, me cae bien ella y me divierte ver cómo ha conseguido poner a bailar a toda la sociedad, auque sea a distintos ritmos…

Martes

El emir de Qatar, líder carismático de ese país tan «libre, demócrata e igualitario» promete aumentar las inversiones en nuestro país en 5.000 millones de dólares, porque tiene confianza en la «solidez» de la economía española. Bien. Bienvenido Mr. Marshall del siglo XXI, en versión qatarí y sátrapa. Estamos tan contentos, que obviamos, por ejemplo, el trato de su país a las mujeres, pelillos a la mar, y le celebramos una fiesta de Casa Real, con lo mejorcito de la sociedad española. Bueno, faltaba Xavi, el entrenador del Barça que cuando vivía en Qatar decía que estaba encantado porque «no es una democracia, pero funciona mejor que España». Tócate las narices. Mención especial, tras la fiesta en honor del dictador, al titular sobre Ayuso «Ayuso ‘buenorra’ y otras invitadas de la zarzuela vestidas de ‘yo soy tu menstruación» .Perro no come perro, así que no me gusta criticar a compañeros, pero ese titular es lo más vergonzoso que he leído en años. Tiempos digitales donde se escribe cualquier cosa por un click.

Visita del Rey de Qatar FOTO: Andrea Comas AP

Miércoles

Acudo a la tertulia de la jaula de los gatos, que pilota Miguel Muñoz Calero y en torno a la que se reúne lo más granado del mundo jurídico, además de políticos, deportistas, escritores etc…El invitado es el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Hace un discurso agradable, pero no contesta a algunas preguntas (según algunos, imposibles de responder) sobre el futuro de la guerra. Lee un texto de García Márquez y confiesa su asignatura pendiente al dejar la presidencia del Gobierno: «La abolición de la prostitución». Ojalá lo hubiera hecho entonces. Ahora ese asunto divide al Gobierno actual. El PSOE dice que puede abolirse, Podemos tiene reservas y Colau quiere regularizar. Y mientras, algunos medios confunden prohibición con abolición. A ver. La prohibición impone el castigo a las prostitutas (casi siempre mujeres prostituidas) y la abolición a los proxenetas y los puteros. Y, sobre todo los proxenetas, señora Colau, aplauden mucho que usted defienda legalizarla, como ellos, por lo que les favorece su negocio. En fin, ni aboliendo la prostitución acabaremos con ella (como tampoco somos capaces de acabar con el asesinato o el mal en la tierra), pero … ¿Por qué Podemos, Colau y Cía se resisten a que se lo pongamos un poco más difícil a los malos?

Jueves

Regresa el rey emérito. Va a casa de su amigo Pedro Campos (el regatista premiado), a Sanxenxo, a disfrutar de las regatas, es ¡»un refugio de dos plantas y con placas solares»!, se escandalizan algunos. Hombre, que tampoco es el Ritz. ¿Dónde iba a ir, a una pensión de dos estrellas? En el aeropuerto solo lo recoge la infanta Elena. Debe de ser duro para el emérito…; pero es lo que hay. (En Sanxenxo, al día siguiente, recibe los vítores y aplausos del pueblo. Y el hombre se emociona)

Viernes

La Viruela del mono que ha llegado a España. Es una enfermedad feísima por sus erupciones purulentas, pero no muy letal, de la que no parece que haya que preocuparse, de momento. Siempre se contagió por el aire, pero ahora ¡hay quien se atreve a decir que también se contagia en relaciones sexuales homosexuales! Pero, hombre, ¡que estamos en el siglo XXI! ¡Que esto ya nos paso con el SIDA en el siglo anterior! Estos ataques a los gays me enervan y entristecen a partes iguales qué quieren que les diga.