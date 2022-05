El momentazo de Chanel a bordo de un avión que ya se ha hecho viral

No queda nadie sobre la faz de la tierra que no sepa quién es Chanel tras su espectacular actuación en Eurovisión 2022, haciendo historia y llevando a España a alcanzar la tercera posición, un éxito que no se repetía desde hace más de 20 años. Tras el certamen, la cantante debía regresar a Madrid para volver a subirse al escenario y darlo todo en un concierto gratuito de la capital, y se llevó una grata sorpresa al subir al avión que la traería de vuelta. El piloto anunció de una forma muy especial a todos los pasajeros que la cubana viajaba con ellos, dando lugar a un improvisado aplauso dentro de la nave.

“Para nosotros es un vuelo muy especial. Es el vuelo que quieres, el que tú quieres”, comenzó diciendo el piloto, en alusión al lema del Benidorm Fest que convirtió a Chanel en representante de Eurovisión: “El festival que quieres, el que tú quieres”. Poco después, el capitán en las alturas manifestó su “felicidad y alegría por llevar a bordo a nuestra representante en Eurovisión, Chanel, y todo su equipo”, y envió “un saludo muy especial a todos los eurofans”, entre los que él mismo se incluye.

Pero la cosa no quedó solo ahí, sino que el piloto concluyó su mensaje especial con un divertido juego de palabras que recordaba al estribillo de ‘SloMo’, el tema que Chanel defendió en Eurovisión y que la llevó a conseguir el tercer puesto en el ranking. “Chanel está en buenas manos y llegaremos al suelo-lo-lo”, bromeó a través de la megafonía de la llave, despertando una carcajada a todos los pasajeros. Además, después, el equipo de la cantante visitó la cabina y enseñó a los comandantes la coreografía de la canción, otro divertido momento que ya se ha viralizado a través de las redes sociales.

Pese a la polémica inicial tras ganar el Benidorm Fest y las críticas que Chanel se llevó de parte de los que preferían las propuestas de Rigoberta Bandini o Tanxugueiras, finalmente la cubana parece haberse ganado el cariño de buena parte del público, que mostró su apoyo durante Eurovisión en Twitter y demás plataformas, convirtiendo el nombre de la artista en tendencia internacional.