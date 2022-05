Chanel aterriza en España: “No tengo palabras”

La cantante Chanel, tercera clasificada de Eurovisión 2022, aterrizó sobre las 18:00 horas en el aeropuerto madrileño y lle ha dicho a los medios congregados que llega “contenta” y “cansada” de la cita europea celebrada en Turín (Italia), y ha asegurado que la experiencia que ha vivido junto a todo su equipo y la gente que le ha brindado su apoyo está siendo “única”.

Su cara denota el cansancio, pero no por ello ha dejado de sonreír en todo momento y atender a los medios con su dulzura y predisposición habitual. En declaraciones a los medios a su llegada este domingo al aeropuerto de Barajas, la artista de origen cubano, catalana de adopción, ha señalado que lo mejor que se lleva del certamen es “la experiencia” y el “trabajo duro de tantos meses”.

“No nos lo esperábamos para nada, lo vivíamos en el momento, estábamos alucinando, de verdad, ha sido un trabajo tan duro de tantos meses que, al final, cuando nos bajamos del escenario, dijimos ‘da igual lo que pase, para nosotros ya hemos ganado’”, ha expresado. También ha hablado de su experiencia más allá de las polémicas de la cita alicantina: “La experiencia esta, que es única, me llevo a personas increíbles a mi alrededor, me llevo conocer a muchísima gente y me llevo todo el amor que hemos recibido. Es que no tengo palabras. Mi familia está superorgullosa, ya estaba orgullosa desde que empezó el Benidorm Fest”.

💥😨 ¡¡Alucinante como está la Plaza Mayor para el recibimiento a Chanel a las 20:30!!



Es una auténtica locura la ilusión que ha despertado en todos el país. #Eurovision



pic.twitter.com/gzcVPO3bJc — Carlos Velasco (@CarlosRV16) May 15, 2022

Cita con los madrileños

En unas horas la cantante tiene previsto actuar para cientos de fans que ya han abarrotado la Plaza Mayor de la capital que rápidamente ha llenado el aforo permitido. Y aunque a su llegada Chanel ha asegurado las ganas de dormir que tiene, no quiere irse a la cama sin poder saludar y actuar ante los madrileños congregados por San Isidro.

El macroevento musical de LOS40 Classic en la Plaza Mayor de Madrid ya ha comenzado. Miles de personas esperan ya la actuación de Chanel, que será a las 20.30 h, para celebrar la tercera posición en el festival de Eurovisión.