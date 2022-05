Isabel Pantoja se reiventa. De la soledad de Cantora a tocar el cielo

Isabel Pantoja lo ha conseguido. Al menos en apariencia ha vuelto a entusiasmar a sus seguidores en Argentina, Chile y Perú. Los pabellones en los que ha actuado estaban llenos hasta la bandera. Y esa es la realidad. A pesar de comentarios maliciosos que aseguraban que muchas de las localidades eran de compromiso (regaladas) no eran daros reales. En el Luna Park de Buenos Aires los organizadores aseguraban que el éxito había sido total igual que en el resto de escenarios donde los carteles de completo en las taquillas y en las páginas web daban idea de cómo evolucionaba esta vuelta de Isabel Pantoja a Latinoamérica. Y así lo explicaba José Antunz productor de espectáculos “Por mucho que digan no se regala nada. Los artistas tienen derecho a un número de boletos restringidos que reparten como quieren. Los clubs de fans compran y los distribuyen entre sus socios. Este sistema de venta se utiliza con Isabel Pantoja y con todos los artistas que actúan”. Explicaba que aunque las entradas tenían un precio medio alto “se vendieron todas las localidades igual que ha sucedido en Arena Monticelo en Chile”.

Efectivamente ha sido la tónica de la gira de Isabel Pantoja que varias veces tuvo que suspender. Unas por la pandemia y otras por sus complicaciones con la justicia. Antes de que se cerrara el mundo por el Coronavirus tenía firmados una serie de compromisos en México y Miami que no se pudieron organizar precisamente por las restricciones sanitarias. En la actualidad puede actuar fuera de España porque ya sus antecedentes penales están eliminaos como sucede con cualquier ciudadano.

Hubiera sido su vuelta tras su estancia en prisión pero no pudo ser. A partir de su salida de Alcalá de Guadaira ya se encerró en su castillo inexpugnable y no quiso saber de nada ni nadie salvo de su grupo reducido donde nunca le han fallado. Entre ellos se encuentra Cristina, conocida como La Piloto por la profesión de su marido y Celeste, la que fuera presidente de su club de fans. Y por supuesto Agustín que dejó su carrera musical cuando la hermana Maribel le pidió que lo dejara todo para estar con ella. Quizá Agustín Pantoja no se habría mantenido en los puestos top de las listas de éxitos aunque tuvo su disco de platino por “La fruta prohibida”, pero eso nunca se sabrá. En esta gira el pequeño de la saga Pantoja Martin ha marcado la agenda promocional de la artista donde no hay entrevistas a medios españoles y tampoco apariciones en radios y televisiones. Intervenciones habituales de los artistas internacionales cuando actúan en escenarios de grandes aforos. Una decisión que no ha sido bien acogida y desde diversos medios se ha criticado esa actitud. En Buenos Aires entraron en el camerino para saludarla la hija de Mirta Legra, la actriz y activista LGTBI Flore de V y la abogada y escritora Ana Mirta Rosenfeld. Muy poca gente, elegida y supervisada por Agustín para que no se colara ningún paparazzi disfrazado de fan.

Isabel Pantoja FOTO: USG ©GTRESONLINE

En realidad a Isabel Pantoja hace tiempo que vive alejada del mundo. No lee, ni escucha nada sobre ella , ni ve nada que no sean videos de sus actuaciones o series.

Por cierto Celeste forma parte del grupo de incondicionales que acompañan a Isabel en la gira sudamericana además de Paqui, Maria Angeles, Antonio Abad y Alberto Ugarte, peluquero y maquillador respectivamente grandes profesionales y discretos. Como personas que los conocen” para Isabel lo más importante, leales y fieles. Su vida está llena de gente que la ha traicionado y por eso valora tanto la lealtad. Uno de los que más daño la han hecho ha sido su hijo Kiko que la ha llamado mala madre, ladrona y lo peor cuestionar que su padre fuera Paquirri.

Para Isabel Pantoja estos últimos tiempos han sido caóticos. Sus dos años de cárcel c por blanqueo de capitales, las deudas con Hacienda que no consigue resolver a pesar de tener importantes activos que con un buen asesoramiento habría solucionado. Uno de ellos con la venta de la casa del Rocío por la que le darían lo que pidiera si quisiera. “En la aldea no se puede construir y las casa son las joyas de la corona de sus propietarios”, contaba el periodista Carlos Herrera en uno de sus programa para explicar cómo era el Rocío. Y lo peor y sin vuela atrás la muerte de su madre a la que dedico todos estos últimos años.

Cuando se anunció la gira la expectación era grande por verla de nuevo en un escenario y calibrar si todos estos encontronazos terribles con la vida habían dejado secuelas en su apartado artístico. Y lo que se ha visto en Argentina, Chile (viernes y sábado) y Perú el primero de julio demuestra que mantiene la voz y el sentido del espectáculo de las floclóricas de toda la vida de las que solo queda ella.