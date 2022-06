La vida amorosa de Shakira a través de las letras de sus canciones

Shakira siempre ha sido una persona muy reservada y no ha sido mucho de hablar sobre su vida privada. Pero, a través de la música, la artista ha dado pinceladas sobre cómo han sido todas sus relaciones. La colombiana utiliza sus canciones como medio de expresión de sus sentimientos y, gracias a eso, hemos podido saber más detalles de sus romances.

En su primer álbum, que escribió con tan solo 17 años, habló en la canción ‘Pies Descalzos’ de su relación con Óscar Ulloa, el primer hombre que le rompió el corazón y que la traicionó. “Tú me hiciste ver el cielo aún más profundo. Junto a ti creo que aumenté más de tres kilos, con tus tantos dulces besos repartidos. Despegaste del cemento mis zapatos para escapar los dos volando un rato. Pero olvidaste una final instrucción, porque aún no sé cómo vivir sin tu amor”, cantaba la colombiana. En 2006, diez años después, la artista confirmó que iba dedicada a su primer amor. Desde el lanzamiento de la canción, se convirtió en una de las baladas latinoamericanas más emblemáticas de la de cantante.

A través de la canción ‘¿Dónde estás corazón?’, la artista le agradecía también a Ulloa todo lo que había hecho por ella durante sus inicios como artista y el apoyo que había recibido por su pareja de entonces. Incluso el mismo joven apareció en el videoclip, dejando muy claro que a quién iba dirigida la canción.

Shakira y Gerard Piqué

A Osvaldo Ríos también le dedicó una gran declaración de amor en uno de los versos de su canción ‘Tú': “Eres tú, amor, mis ganas de reír. El adiós que no sabré decir, porque nunca podré vivir sin ti”. Pero la relación con el puertorriqueño terminó al poco tiempo. En ese momento, la artista estaba dando el salto internacional y el actor no quiso frenar sus alas de crecer. “Si amas a alguien, déjalo libre”, aseguró en una ocasión sobre su ruptura.

En el año 2000 conoció a Antonio de la Rúa, hijo del presidente argentino en ese momento. Vivieron una relación de 10 años envuelta en polémicas. El pueblo argentino no veía con buenos ojos la relación que mantenían ambos, ya que el país estaba atravesando una gran crisis económica y ellos no paraban de ostentar y presumir sus planes por todo el mundo. En la canción ‘Días de enero’ le dedicó estos versos:” Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz. Y como vi que eras sincero, en tus ojos me perdí. Y aunque hayas sido un extranjero hasta en tu propio país, si yo te digo, ‘¿cómo dices?’, tú aún dices, ‘¿qué decís?’ Y lloras de emoción, oyendo un bandoneón”.

En 2010 conoció a Piqué durante el mundial de futbol de Sudáfrica y, desde ese momento, se unieron hasta el día de hoy. Tras 12 años de relación, la pareja ha tomado rumbos diferentes, pero siempre nos quedarán los versos que le dedicó la colombiana al padre de sus hijos en su hit ‘Me enamoré': Pensé: ‘Este todavía es un niño, pero qué le voy hacer. Lo vi solito y me lancé. Me enamoré. Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita. Me gusta esa barbita (…) Contigo yo tendría diez hijos, empecemos por un par”. Sin duda, la declaración amorosa definitiva de Shakira a Piqué. Ahora que se han separado, tendremos que esperar a los futuros singles de la artista para conocer algún detalle sobre lo sucedido entre ambos.