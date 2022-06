Shakira y Piqué: anatomía de un divorcio

La palabra crisis sobrevuela desde hace unos días a la pareja formada por Gerard Piqué (35) y Shakira (45). Es tanta la presión mediática que están soportando que la cantante tuvo que ser ayer atendida de urgencias por un episodio nervioso. Formaban hasta ahora una de las parejas más solidas del panorama internacional, sin embargo, diferentes fuentes aseguran que el blaugrana le ha sido infiel con una azafata de congresos, motivo por el que «Shak» le ha echado de casa.

La cantante colombiana, Shakira, y su pareja, el futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué. FOTO: JUANJO MARTÍN EFE

Hay quien dice incluso, rizando rizo, que la llamativa letra de uno de los últimos temas de la artista, «Te Felicito», junto a Rauw Alejandro, está inspirada en su situación actual. «Por completarte me rompí en pedazos / Me lo advirtieron, pero no hice caso / Me di cuenta que lo tuyo es falso / Fue la gota que rebasó el vaso», son algunas estrofas de la canción. No obstante, la parte que más ha llamado la atención es el estribillo, en donde varias veces se repite como un mantra la frase que da nombre a la canción de la colombiana, seguida de una serie de indirectas... ¿a Piqué?: «Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese show... Te felicito, qué bien actúas, esa filosofía barata no la compro, lo siento, en esa moto ya no me monto».

Desde que se hizo pública su relación, en 2011, el empresario y la artista han optado siempre por la máxima discreción, dejando en un segundo plano su historia de amor. Tan solo sus redes sociales son testigos de algunas fotografías juntos o con sus hijos, Milan (9) y Sasha (7), en ocasiones muy puntuales, como celebraciones o viajes familiares.

Shakira y Piqué, en Nueva York / AP

Por otro lado, no es un secreto que la cantante ha estado ligada a otras rupturas por infidelidad. Al parecer la cantante de «La bicicleta» y «Hips don’t lie», entre otros grandes éxitos, tiene la «maldición» de los hombres infieles en su vida, según apuntan algunos medios latinos. Aparte de Piqué, la cantante ha tenido otros sonados noviazgos en el mundo del espectáculo como Osvaldo Ríos, Antonio de la Rúa y Óscar Pardo. Algunos de los cuales acabaron por terceras personas. De hecho Piqué y Shakira comenzaron su relación cuando ella salía con De la Rúa, y él, con Nuria Tomás.

Pero además de tener que hacer frente a estos rumores personales, Shakira está en el punto de mira por sus problemas judiciales. El 26 de mayo la Audiencia de Barcelona avaló la decisión del juez instructor de enviar a la cantante a juicio, acusada de defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda simulando no residir en España, y ocultando ingresos mediante un entramado con sede en paraísos fiscales.