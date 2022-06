Bertín Osborne rompe su silencio sobre una reconciliación con Fabiola Martínez

Bertín Osborne ha sido uno de los invitados a ‘Viva la vida’ y el cantante no ha dudado en abrir su corazón y hablar abiertamente sobre una segunda oportunidad con Fabiola Martínez. El artista, tras mucho tiempo de silencio, se ha pronunciado sobre una posible reconciliación con su exmujer: “En el caso de sentarme con Fabiola a hablar tendría que ser ella la que me diera a mí una segunda oportunidad”. Para él, las mujeres son la que “tienen que dar una segunda oportunidad son siempre las mujeres. No voy a venir yo ahora de machito chulito”. Así, dejaba la pelota en el tejado de la venezolana sobre una reconciliación.

También ha asegurado que ahora mismo los dos están muy bien como están. “Nosotros coincidimos en mil cosas de la vida, pero hay momentos en los que la convivencia es complicada. Ya está. No pasa nada. Seguimos siendo más amigos ahora que antes. Fíjate lo que te digo. Separados estamos muy bien y cuando nos vemos lo disfrutamos todavía más. ¿Para qué? Ya lo hemos probado”, aseguraba el cantante de rancheras. A pesar de estar separados un tiempo, Bertín Osborne no está aún preparado para volver a enamorarse: “Qué horror no me apetece nada enamorarme. No sabes la pereza que me da. Ni quiero, ni lo busco, ni nada que se le parezca. Palabra de honor”.

Bertín Osborne y Fabiola Martínez

En estos momentos, lo único que le preocupa a Bertín Osborne es el futuro de su hijo Kike y con parálisis cerebral. “Es un tema de preocupación. No solo mío, también de cualquier padre que tenga un hijo como el mío. Que son miles. Es estar con el corazón en la boca y el estómago encogido. No hay manera de prever cómo va a acabar un niño como los nuestros”, relataba el cantante de rancheras.

Bertín Osborne ha declarado que su situación es un “sinvivir completo” y emplea todo su tiempo en el cuidado del adolescente. Para el exmatrimonio, su hijo es lo primero y, más allá de cualquier discrepancia entre ellos está su cuidado y su bienestar. Desde que se separaron han mantenido buena relación y trabajan codo con codo en su fundación. Más allá de su relación, están unidos por una buena causa y el cuidado de su hijo prevalece por encima de todo.