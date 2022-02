Preocupación por Bertín Osborne: “Estoy extremadamente agotado. Tengo que parar”

Las secuelas del COVID han trastocado los planes de Bertín Osborne que, preocupado, ha reconocido que debido al extremo cansancio que padece ha cancelado todos los eventos previstos para las próximas dos semanas.

El artista, tras desvelar los motivos por los que se ha visto obligado a cancelar o aplazar todos sus compromisos profesionales de los próximos quince días, ha pedido disculpas a los afectados por estos cambios de planes. Bertín Osborne no ha ocultado al público ni a su círculo más cercano, su preocupación por las consecuencias que ha dejado en su organismo su reciente infección por Covid.

“Estoy aquí sencillamente para contestar a muchísimas llamadas y mensajes que he recibido en los últimos días preguntándome por mi salud y por cómo me encuentro-reconocía Bertín Osborne en su perfil de Instagram-. Me encuentro extremadamente cansado, extremadamente agotado y, según mi médico. son las secuelas lógicas o, por lo menos, normales, de un Covid como el que yo he pasado. En las ultimas semanas he tenido eventos y lo he pasado fatal porque estaba absolutamente que me caía de cansancio ,y las próximas dos semanas, he decidido parar porque no me encuentro bien. No tengo nada grave pero no me encuentro nada bien. Esto es para que todos los que tengáis algún evento conmigo, que sepáis que no voy a poder acudir en las próximas semanas”.

El primer evento que se ve afectado es el concierto que tenía previsto para el Día de San Valentín en el teatro Calderón de Madrid, que se aplaza al próximo 9 de mayo.

El jerezano se contagió en Navidad y tuvo que pasar las fiestas solo y confinado

Bertín Osborne se contagió las pasadas navidades, y poco después, era su hijo Carlos y su ex, Fabiola Martínez, los que se infectaban. El presentador reconocía en Sálvame que habían sido las peores Navidades de su vida, las primeras tras su divorcio. Además de pasarlas enfermo y solo, el cantante tuvo que hacer frente a la polémica que suscitó la grabación de un programa especial de Toñi Moreno en el que participó toda la familia, incluida su ex, Fabiola Martínez. En él mencionado especial de ‘Mi casa es la tuya’ , Bertín habló de sus cuarenta años de profesión y de su vida reconociendo que fue un “padre ausente”.

Fue Claudia, la menor de las tres hijas que tuvo con Sandra Domecq, la que dejaba por los suelos la imagen del querido cantante. “Mi madre lo quería mucho, pero tenía el mismo conflicto que nosotras. Lo adoraba, pero era el peor marido y el peor padre”, decía Claudia reconociendo que no empezó a tener relación con él hasta después de cumplir 7 años debido a su ausencia. Tras el revuelo generado por estas declaraciones, Claudia y Bertín, zanjaron la polémica con una conversación privada en la que ambos se pidieron perdón.