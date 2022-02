Fabiola Martínez se sincera sobre una posible reconciliación con Bertín Osborne

“Queridos amigos, como supongo que ya sabéis, Fabiola y yo nos hemos separado hace poco tiempo”. Así anunciaba Bertín Osborne en ‘Viva la vida’ la ruptura con la que había sido su pareja durante más de dos décadas, dejando claro también que “no hay un motivo concreto sino problemas de convivencia. No hay ni ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión, y sí la dificultad de convivir con nuestras distintas personalidades”. Ya ha pasado más de un año desde que decidieron tomar caminos separados, y ahora la venezolana se sincera ante la prensa sobre una posible reconciliación con el presentador.

La buena relación que Bertín Osborne y Fabiola Martínez han mantenido a pesar de su divorcio ha hecho florecer la idea entre la opinión pública de que podrían reconducir su relación, pero la venezolana descarta en rotundo esta posibilidad. “No creo que a estas alturas, después de casi un año separados, cambie”, ha sentenciado justo después de confirmar que ella y el presentador de ‘Mi casa es la tuya’ se encuentran “muy bien, muy bien”.

Fabiola Martínez FOTO: Jesus Briones GTRES

De momento, Fabiola Martínez no se plantea una reconciliación con Bertín Osborne, pero tampoco entra en sus planes establecer un nuevo romance con otro hombre. La venezolana deja claro que se conforma con “el amor de mis hijos”, y señala orgullosa que el próximo 14 de febrero no celebrará el Día de San Valentín, “ni sola ni acompañada”.

En su entrevista en ‘Sábado Deluxe’, Fabiola Martínez dejó clara su intención de permanecer soltera durante un tiempo para centrarse en sí misma, puesto que consideraba que durante su relación con Bertín Osborne se convirtió en “alguien que no era pensando que era lo que él quería o necesitaba y no era así”. Por su parte, el cantante también ha presumido de lo bien que se encuentra desde que no comparte su vida con nadie, y por lo visto no tiene intención de volver a encontrar el amor, al menos, de momento: “Ahora que estoy solo es una relajación brutal”.