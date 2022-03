Bertín Osborne recuerda su juicio con el paparazzi Antonio Montero: «Le agarré»

Hubo una época en la que Bertín Osborne era el personaje público más perseguido por la prensa del corazón. Paparazzis se disputaban las imágenes exclusivas de sus últimos romances. Este sábado, en la última entrega de «Mi casa es la tuya», se «reconciliaba» con este sector de la prensa invitando a cuatro tertulianos de programas como «Sálvame», mientras repasaba la trayectoria de Jimmy Giménez-Arnau.

El comunicador tiene una vida apasionante pero también una infancia dura, marcada por el rechazo que le hacía sentir su madre. Luego él también viviría la dura situación de no poder ver a su hija, de la que sigue distanciado a día de hoy. El comunicador también repasó su etapa cerca del entorno de la familia Franco, desvelando algunos de los secretos de aquella época.

Pilar Eyre y Belén Rodríguez también visitaron el programa de Bertín, dada su amistad con Jimmy. Junto a Belén, Jimmy recordó anécdotas como el día que probó la carne humana. Pero fue justo antes de que llegará el reportero gráfico Antonio Montero cuando el presentador desveló uno de sus mayores secretos.

«Yo tengo una historia desagradable con él. Llegamos a ir a juicio. Tuve una época muy violenta con la prensa y fue uno de los motivos por los que me fui a Miami», introducía Bertín. «Un día Antonio estaba detrás de un coche para pillarme en un renuncio, y me pilló. Pero me fui a por él y lo agarré». «¿Y le diste preguntaron Jimmy y Belén?», a lo que Bertín respondió avergonzado: «sí». Sin embargo, justo después aclaraban que después de ese desagradable suceso se han hecho muy amigos y «nos queremos un montón».