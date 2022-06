La vida de Prince marcada por las drogas y las mujeres

El 21 de abril del 2016, Prince murió a los 57 años en su residencia de Minnesota, por una sobredosis del analgésico fentanilo administrado por el propio cantante, según confirmó en un comunicado la oficina del forense del Medio Oeste de Estados Unidos.

A principios de mayo, las autoridades informaron que habían encontrado medicamentos contra el dolor en la casa del compositor estadounidense, entre ellos fentanilo, un opiode más potente que la morfina y que se receta para dolores crónicos y severos. Tras una operación de cadera, en 2010, Prince padecía de fuertes dolores. En la autopsia se concluyó que la muerte de Prince había sido una accidente y no un suicidio. Su cuerpo fue cremado en privado el 24 de abril de 2016.

Prince, actuando en un intermedio de la Super Bowl. (AP Photo/Chris O'Meara, File) FOTO: CHRIS O'MEARA AP

Quedó su legado artístico, con grandes éxitos como “Purple Rain”, “Delirious”, “Let’s Go Crazy” o “The Most Beautiful Girl in the World”.

El cantautor estadounidense nació el 7 de junio de 1958, en Minneapolis y desde muy niño demostró dotes de artista. A los 18, tuvo éxito con un par de canciones que llamaron la atención de Warner Records, firmando con ellos una serie de discos, entre ellos el álbum “For you” que se publicó en 1978, donde toca 23 instrumentos.

Poco a poco fue ganandose un hueco en la industria de la música, alcanzando su mayor éxito en los años 80. Su imagen provocativa supuso un plus en su carrera. “Little Red Corvette”, “While My Guitar Weeps” y “The Most Beautiful Girl in the World” son algunos de sus éxitos de aque lla época.

También publicó algún tema bajo seudónimo de Jaime Starr, Joey Coco, Christopher y Love Symbol. Otras obras destacables del artista son: “Lovesexy” (1988), “Batman” (1989), banda sonora del filme y “Diamonds and pearls” (1991).

En 2004, el álbum “Musicology” señaló su reaparición como Prince. Ese mismo año fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. En 2006 publicó “3121″, con canciones en español, y al año siguiente salió a luz su trabajo “Planet Earth”.

Las mujeres de Prince

El cantante sabía jugar a la ambigüedad como nadie. En su música se mostraba seductor como nadie y en su vida privada supo rodearse de mujeres muy bellas. Tenía su lado femenino bien desarrollado, le gustaba maquillarse, usar tacones y ropa súper ajustada, pero Prince siempre negó sentirse atraído por el sexo masculino. Incluso, ya en los años 2000 y habiéndose convertido en testigo de Jehová, llegó a oponerse públicamente al matrimonio homosexual.

Manuela Testolini fue su segunda esposa. El artista y Testolini se casaron en 2001. Ella trabajaba en una organización caritativa muy cercana a él. Con 24 años ella lo conquistó y él, con 43, decidió que sería la nueva mujer de su vida. Su relación duró cinco años y se divorciaron de común acuerdo.

El primer matrimonio de Prince había durado más de una década. Mayte García tenía 16 años cuando entró por primera vez al camarín del artista y ya había cumplido 22 cuando se casaron el Día de San Valentín de 1996. Ella fue su gran musa y su inspiración para canciones tan populares como “The Most Beautiful Girl in the World”. Se separaron en 1998, al no poder superar la pérdida de dos hijos, uno a la semana de nacer y el otro por un aborto espontáneo. Se divorciaron en 2000.

Otras mujers que pasaron por su vida fueron Sheila Escovedo (más conocida como Sheila E), percusionista y baterista cuando Prince la conoció. Después llegó Denise Matthews, una modelo devenida en cantante que conoció a Prince en los American Music Awards y que enseguida lo encandiló. Prince la bautizó Vanity y la animó a crear el grupo Vanity 6.

También con Madonna tuvo un breve romance en 1985. Prince le ayudó a producir el álbum de 1989 Like a Prayer, en el que también colaboró en el tema “Love Song”, donde hicieron un dueto. Los años trajeron fricciones entre ellos y sin motivo aparente, se distanciaron.

Otra celebridad que estuvo al lado de Prince fue Carmen Electra, que no tenía 20 años cuando lo conoció, a comienzos de la década del 90.