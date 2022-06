Leticia Sabater y su confesión más amarga: “Sufrí violencia, discriminación y bullying”

Se siente como el título de su nueva canción, ‘La puta ama’, sin miedos ni tabúes. Leticia Sabater confiesa que “es la primera vez que me desnudo internamente de cara al público, contando las cosas desagradables que me ocurrieron de pequeña. Mucha gente se puede identificar conmigo. Sufrí discriminación, violencia y bullying, y esta canción demuestra que pude superar mis frustraciones hasta llegar al éxito. A pesar de los insultos que recibía en el colegio, y que todos los días llegaba a casa llorando, supe salir adelante. Porque me machacaban continuamente. Y al igual que a mí, a muchos otros que se quedaron en el camino. He hecho un videoclip denunciando ese tipo de hechos. No es como los anteriores, aquí no se presta al cachondeo, el tema es muy duro y muy serio. Quiero mandar el mensaje a todos los sufridores de que podemos ser los putos amos. Con la autoestima más alta…”.

- En la portada del single aparece desnuda con una zorra tapándole los pechos…

- Significa la doble moralidad. En esta sociedad hay quien se esconde detrás de una máscara para cometer fechorías, y luego se asustan porque una artista salga natural enseñando un pecho. Algunos me llaman puta porque soy tan libre que siempre hago lo que me da la gana. No me afecta, y siempre seguiré fiel a mi filosofía de vida. Y que se enteren de una vez: no soy una puta, soy la puta ama.

Leticia Sabater en su nuevo videoclip, 'La puta ama' FOTO: La Razón (Custom Credit)

- ¿También en el amor?

- Pues ahora no tengo novio. Estoy disfrutando al máximo de la vida, cosa que no hacía antes. Y el trabajo me va fenomenal, ahora empiezo una gira de noventa conciertos.

- ¿Qué tipo de chicos le gustan?

- Siempre más jóvenes que yo. No los yogurines, yo tengo 55, y me decanto por los que tienen entre cuarenta y cincuenta.

- ¿Por qué se somete a tantas operaciones de cirugía estética?

- Bueno, para mejorar. Me acabo de someter a un nueva cirugía y me han quitado quince años de encima. Me hice un lifting y un aumento de pecho. Y soy plenamente feliz, estoy en paz conmigo misma, muy tranquila, y, si te soy sincera, me gustaría encontrar a un hombre que me llevara al altar. Pero me cuesta encontrar a la persona idónea para lograrlo