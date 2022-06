Juanma Moreno fue a abrazar a la vaca cordobesa “Fadie”, su talismán en las elecciones de 2018, como otros van a poner velas a la Macarena. Le pidió el voto, claro. “Fadie” es su vaca fetiche y puede que el secreto de su buena leche. Es la vaca lechera que no es una vaca cualquiera, la vaca que ríe, la vaca sagrada de Gandhi-Juanma, la vaca que nos anuncia tiempos de vacas flacas, la vaca que mira pasar el AVE sin entender las prisas. Si Moreno gana el 19, a “Fadie” tienen que nombrarla algo, mascota oficial del Palacio de San Telmo o asesora del consejero de Agricultura y Ganadería, por ejemplo.

Juanma Moreno FOTO: Eduardo Briones Europa Press

Alberto Garzón dirá que la vaca que el PP acaricia hoy, será filetes el día 20, porque eso es lo que hace la derecha con las vacas, sacrificarlas. Mientras, Él anda buscando su mascota antigafe. Busca la suerte, pero no admite pulpo gallego como animal de compañía. El toro sería idóneo: Él embiste a todo lo que se mueve y también se salta todo a la torera, pero sus socios de UP se opondrán porque el morlaco ataca al rojo. Y Begoña Gómez por considerar que los cuernos no mejoran la imagen. Además lo tiene difícil por su afición desmedida a los chuletones al punto, y el toro lo sabe. Así que ha enviado a Félix Bolaños al Vaticano para que le pregunte al Papa Francisco: “¿Cómo es posible que una nación consagrada al Corazón de Jesús y a la Inmaculada Concepción padezca tal plaga de desgracias continuadas?”.

Francisco, campechano y jocoso, quizá le responda en voz baja: “Necesitan un buen exorcista”. Y le regalará una imagen de San Pancracio, que atrae la suerte, bendecida por él: “Póngale perejil, ya sabe, como nuestras abuelas”.