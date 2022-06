Torito, sin pelos en la lengua, abandona ‘Viva la vida’ y carga contra los directivos del programa

A todos nos sorprendía la noticia de la cancelación de ‘Viva la vida’. Este mes de julio será el último del programa presentado por Emma García y hay muchas incógnitas sobre qué programa sustituirá al espacio del corazón de los fines de semana. Este año no han querido contar con nadie para sustituir a la presentadora para el verano y han decidido cancelarlo durante los meses de agosto y septiembre, sin ninguna certeza de que vaya a regresar tras la temporada estival.

Torito, uno de los colaboradores del programa, ha decidido irse de ‘Viva la vida’ antes de su cancelación. Él mismo daba la noticia a través de su cuenta de Instagram donde anunciaba que dejaba el espacio de Telecinco, no sin antes enviar un mensaje a los directivos del programa. “He decidido bajarme del Velero antes de que llegue a puerto ya que el viento que soplaba por parte del Patrón en ocasiones no era a favor”, titula en el post junto a una imagen donde aparece el logo de ‘Viva la vida’. Según parece, Torito ha tenido unos cuantos desacuerdos con sus jefes y, finalmente, ha decidido abandonar el espacio tras las discrepancias que han tenido a lo largo del tiempo. Aún así, no ha dudado en agradecer a la productora y a todo el equipo por todos estos años:” Gracias a la productora Cuarzo, y a todo el equipo de profesionales de Banijay, a todo el público por hacer de mi sección un referente desde el 17 de Septiembre del 2017″.

El post ha recibido al instante numerosas muestras de cariño de sus fans y de compañeros del programa de televisión, mostrando su apoyo por la decisión que ha tomado el reportero. Makoke, Luis Rollán o Ares Teixidó han sido algunas personas de la profesión que le han deseado suerte en esta nueva etapa a la que se enfrenta.

Torito se siente bien con la decisión que ha tomado y ahora solo quiere disfrutar de las vacaciones y descansar junto a su familia. Aún así, espera seguir durante mucho tiempo más entreteniendo a la audiencia. Así lo confesaba en el post: “20 años cotizando en esto, y espero volver pronto para hacer lo que me encanta, entretener dentro de un cabaret llamado Televisión”.