Quién es Marina Esnal, la periodista y nueva colaboradora de ‘Viva la Vida’ que ha puesto contra las cuerdas a Terelu Campos

Conocida y reconocida en la profesión y en el mundo del corazón pero desconocida para el gran público. El nombre de Marina Esnal ha sonado con fuerza este sábado debido a su paso por el programa ‘Viva la Vida’, donde ha desempeñado su papel como colaboradora por segunda vez tras su debut de la pasada semana.

Después de salir a la luz el despido de Diego Arrabal, muchos son los que ya ven a la periodista como la ‘sustituta’ del paparazzi, ya no solo por los temas y las informaciones que esta defiende, sino por el carácter guerrero y luchador que sostiene durante sus intervenciones.

Marina Esnal en 'Viva la Vida' FOTO: Mediaset

Esnal ha protagonizado un tenso enfrentamiento con Terelu Campos en plató, todo ello tras cuestionar el motivo de la ausencia de Rocío Carrasco en la boda del hijo de Carmen Borrego: “Sigue realmente sin contar el motivo por el que no fue. Me parece que hay algo que no es muy normal. No hay manera de enterarnos y toda España quiere saberlo. Llevamos especulando en torno a este tema una semana”, desliza la nueva colaboradora. “Hay cosas más importantes que eso en mi vida. Entiendo que a alguien le quite el sueño. Igual tengo que aprender del nuevo el castellano, pero acabo de decir que a Carmen Borrego le sirvieron los motivos de Rocío”, contestó la hija de María Teresa Campos, quien se mostró visiblemente incómoda tras las preguntas de su compañera.

Por su parte, Marina ha transmitido su asombro ante el por qué no se hacía público el motivo por el que la hija de Rocío Jurado no había acudido a la ceremonia del hijo de su ‘hermana’, una realidad ante la que Terelu ha sostenido lo siguiente: “Rocío Carrasco no dice por qué no va porque no le da la gana. Ella le ha dado las explicaciones que tenía que darle a mi hermana. Dicho esto, Rocío no ha dado explicaciones públicas porque no lo ha hecho nunca”.

La nueva colaboradora se llevó literalmente las manos a la cabeza tras esta afirmación: “Bueno, ¿cómo que no lo ha hecho nunca? ¡Por favor!”. La íntima amiga de Rocío Carrasco fue encendiéndose cada vez más y no dudó en intentar desacreditar a Esnal: “Si tú crees que yo espero, después de conocer tu trayectoria profesional, que vas a decir una puñetera buena palabra de Rocío Carrasco sin conocerla, tranquila. No lo espero”. Marina, tampoco dudó en contestarla: “¡Bueno! Llegó el momento... Entiende que todos podamos cuestionarlo. Es evidente que tú tampoco vas a hablar mal de ella”.

Lo cierto es que el revuelo que ha generado la presencia de Marina Esnal en plató se ha trasladado hasta los medios de comunicación, canales de ‘Youtube’ y también a las redes sociales, donde, en su gran mayoría, apoyan la actitud de la periodista y critican el comportamiento de la hija de la matriarca del clan Campos.

Terelu cuestiona la trayectoria profesional de @marinaesnal por poner en duda el testimonio de R.Carrasco. ¿Terelu dando lecciones? ¿Imponer el pensamiento único sí es profesional? Eres una soberbia que estás ahí por ser un personaje. Tu carrera acabó hace tiempo! #YoMeRebelo21M pic.twitter.com/QdN3ky9izc — Jose Alcaide (@josealcaide222) May 21, 2022

Además de este enfrentamiento, en el que la propia Emma García se ha visto obligada a intervenir para calmar las aguas, Marina Esnal no ha dudado en aportar diferentes informaciones, como por ejemplo, sobre la ruptura entre Victoria Federica y Jorge Bárcenas. Además, ha mostrado su lado más valiente al confesar que no se ha sentido bien recibida por compañeros como Isabel Rábago. Entre ambas se apreció una gran tensión desde la pasada semana, algo que se ha vuelto a repetir hace tan solo unas horas. La ‘denuncia’ por parte de la nueva colaboradora ha sido aplaudida por la presentadora.

Marina Esnal cuenta con una gran acogida y repercusión en redes sociales, sobre todo a raíz de que fuese una de las primeras periodistas en cuestionar partes del relato de Rocío Carrasco. Sus informaciones y su defensa a los Flores-Moreno ha despertado filias y fobias a partes iguales durante el último año. Son muchos los que admiran la esencia, espontaneidad y naturalidad de la protagonista, y otros, sin embargo, critican su “odio” tanto hacia Carrasco como a Fidel Albiac.

Pero Marina Esnal es mucho más que la monotemática a la que se la asocia. Graduada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, a sus 32 años ha pasado por algunos de los medios más conocidos de nuestro país. Comenzó como reportera para la conocida agencia ‘Gtres’, donde aprendió el valor de estar siempre al pie de la noticia. Ha trabajado como redactora en medios como ‘El Español’, también ha escrito para la revista ‘Semana’, y actualmente es una de las colaboradoras habituales en el programa ‘Estando Contigo’ de la Televisión de Castilla la Mancha.

Desde hace un año y medio es una de las grandes redactoras de ‘LA RAZÓN’. Aquí son muchas las exclusivas que ha dado sobre los temas más candentes de la actualidad del mundo del corazón, algunas de ellas a través de su podcast, “Los jueves rosas”, donde, cada jueves, comenta y opina sobre todo y sobre todos con un ingenio y una rapidez que a muchos les fascina y engancha.

Marina Esnal es colaboradora de el programa 'Estando Contigo' de Castilla la Mancha FOTO: Instagram

Vocacional, ‘de raza’, y cuyo perfil es el de una periodista de fuentes que, siempre que la situación lo permite, levanta el teléfono para tener de primera mano la información sobre los protagonistas de la noticia. Incluso acude hasta los domicilios o puntos clave donde se encuentran los famosos para obtener la información más precisa.