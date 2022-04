La conversación de María del Monte e Isa Pantoja que no habrá sentado muy bien en Cantora

El plato fuerte de la noche de ayer en el ‘Deluxe’ era la visita de María del Monte. Era una visita muy esperada ya que iba a reencontrarse con Isa Pantoja después de mucho tiempo, pero, finalmente, la artista no pudo asistir por motivos de salud. La cantante, aún así, entró en directo para dar explicaciones sobre su ausencia, confirmando que había pillado el coronavirus, pero asegurando que en dos semanas asistiría definitivamente al programa.

Aunque María del Monte no pudo asistir al espacio de televisión, quiso tener unas palabras con la hija de la tonadillera, con quien mantiene una relación muy especial, a pesar de no verse como les gustaría. “Isa es una persona a la que quiero mucho y ella lo sabe”, aseguraba en directo la artista. Inmediatamente y muy emocionada por esas palabras, Isa Pantoja le contestaba con el mismo afecto: “Nana, espero que te recuperes pronto. Yo también te quiero y siempre te voy a querer”.

María del Monte FOTO: La Razón (Custom Credit) GTRES

“El cariño no muere, no se compra ni se vende y permanece por los siglos de los siglos”, decía la cantante sobre su relación con Isa Pantoja. Este mensaje fue aplaudido por todos los presentes y por el público, emocionando a todos y, en concreto, a la hija de la tonadillera. Sin duda, fue uno de los momentos más emotivos de la noche, y, aunque no pudieron mantener esa conversación en persona, seguro que muy pronto la tendrán y podrán charlar tranquilamente como estaba planeado.

A pesar de la inexistente relación de María del Monte con toda la familia Pantoja, ella siempre se ha deshecho en palabras de cariño y de amor por la hija pequeña de la tonadillera y, siempre que le han preguntado por ella, le ha mandado mensajes de cariño. La artista siempre ha sido muy discreta con lo que ocurrió entre ellas y nunca ha dado muchos detalles sobre su enemistad. Pero, como ella misma a recalcado, a pesar de las circunstancias, el afecto no se puede borrar y los sentimientos que tiene hacia la Isa Pantoja siguen siendo los mismos. Quizá este sea el principio de un acercamiento entre María del Monte y la hermana de Kiko Rivera, aunque a la tonadillera no le haga mucha ilusión.