Ana María Aldón, al límite: apartada de la familia y con el teléfono apagado

Ana María Aldón está atravesando por uno de sus peores momentos personales y sentimentales. La fuerte crisis que está atravesando su matrimonio, las constantes disputas con Gloria Camila y la exposición mediática a la que está sometida ha hecho que la andaluza coja las maletas y se vaya sola a Costa Ballena a desonectar y apartarse de los problemas durante unos días. La colaboradora de ‘Viva la vida’, que ayer estaba citada a trabajar, no asistió a su puesto de trabajo y tampoco dio ninguna explicación por su ausencia.

Todo el mundo está muy preocupado por la mujer de Ortega Cano y, mientras ella está en la playa, su familia aquí guarda silencio. El torero no ha querido pronunciarse sobre cómo se encuentra su mujer y Gloria Camila hace oídos sordos a las preguntas de la prensa. Lo cierto es que Carmen Borrego ya avisó de la crítica situación en la que se encuentra Ana María Aldón. La hija de María Teresa Campos la llamó en varias ocasiones y, finalmente, se lo cogió, ahogada en lágrimas, preocupando a su compañera y amiga. Todos sus compañeros temen de que, como no levante cabeza, acabe otra vez sumida en una nueva depresión.

Ana María Aldón y Ortega Cano en una imagen reciente FOTO: Gtres

La última vez que se apareció en televisión fue en ‘Viva la vida’ la semana pasada para comentar qué le pareció la emisión de los dos primeros capítulos de ‘En el nombre de Rocío’ y su respuesta no dejó indiferente a nadie: “Extrapolo lo que dijo Rocío Carrasco a mí. Me pregunto qué pensará el día de mañana mi hijo cuando oiga a su padre decir que el amor de su vida era Rocío”. Estas palabras seguro que no sentaron nada bien en su núcleo familiar y han dinamitado por completo la situación que se vive en su casa.

Mientras Ana María Aldón se ha refugiado en Costa Ballena, el diestro se refugia en su hija Gloria Camila, quien parece que ha ganado el pulso en esta guerra mediática. La andaluza se encuentra destrozada y con el móvil apagado y no quiere saber nada de nadie. Mientras, su marido guarda silencio y acusa a todos los periodistas de mentir con todas las informaciones que dan sobre ellos y sobre su matrimonio. Conchi Ortega también se ha pronunciado y ha querido lanzar una lanza a favor de la mujer de su hermano, diciendo que “hay que llevarse”. De momento, solo queda esperar para tener alguna noticia de Ana María Aldón.