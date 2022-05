Ana María Aldón, obligada a contar el encuentro que tuvo con Rocío Carrasco: " Es también la hija de Rocío Jurado, a la que he admirado”

Ana María Aldón se ha sentado en el plató de ‘Viva la vida’ después de la haber participado como diseñadora en la ‘Sálvame Fashion Week’. La colaboradora está muy contenta con el resultado de su colección cápsula pero su éxito se ha quedado eclipsado por la polémica que ha surgido con Gloria Camila. La mujer de Ortega Cano se ha tenido que enfrentar hoy a varios frentes abiertos, desde las palabras de la hija de su marido hasta el homenaje de Rocío Jurado, al que no ha ido, siendo una de las grandes ausencias del día.

Pero Ana María Aldón no se esperaba que Terelu Campos le preguntase delante de todos sobre el encuentro que tuvo la colaboradora con Rocío Carrasco durante la ‘Sálvame Fashion Week’. La hija de Rocío Jurado participó como modelo y las dos coincidieron detrás de las cámaras, en el backstage. La hija de María Teresa Campos le ha indagado a consciencia para que Aldón se viese obligada a contar que estuvieron juntas durante un rato. Terelu Campos ha desvelado que sabía que había ocurrido ese momento porque la propia Rocío Carrasco y, la mujer de Ortega Cano, que se ha visto entre la espada y la pared, no ha podido hacer otra cosa que contar lo sucedido.

Ana María Aldón y Gloria Camila FOTO: GJN GTRES

Ana María Aldón ha contado que Rocío Carrasco se le acercó para saludarle, darle dos beses y desearle suerte en su desfile. Para la mujer de Ortega Cano, el encuentro le pareció muy cordial y respetuoso. Los colaboradores se han quedado muy sorprendidos con lo que ha contado la diseñadora y le han preguntado sobre qué opina el diestro sobre ello. La andaluza ha confesado que a su marido no le ha importado en absoluto y que no le ha dicho nada, algo que ha extrañado más aún a los colaboradores, sabiendo la mala relación que hay entre ellos.

Independientemente de los conflictos que haya tenido toda la familia con Rocío Carrasco, Ana María Aldón defiende por encima de todo la educación y el respeto. Para ella, no es solo Rocío Carrasco, “es también la hija de Rocío Jurado, a la que tanto he admirado”. Los colaboradores han aplaudido su actitud pero seguro que a Gloria Camila no le habrá hecho mucha gracia esto que ha contado y no será de extrañar que vuelva a lanzarle algún dardo envenenado a la mujer de su padre en el programa donde trabaja.