Este es el motivo real por el que Ana María Aldón se ha ‘escapado’ a Sanlúcar

En los últimos días, se ha estado hablando mucho acerca de la inesperada escapada de Ana María Aldón a Sanlúcar de Barrameda. La diseñadora ha dejado Madrid y se ha trasladado hasta su tierra natal acompañada de su hijo José María, sin su esposo, Ortega Cano. Este viaje ha disparado una vez más los rumores sobre una posible crisis de la pareja, que vienen sonando con fuerza desde hace tiempo. Aunque ambos han negado en varias ocasiones que así sea, lo cierto es que sus actos invitan a pensar lo contrario...

Ana María Aldón ha estado totalmente desaparecida, sin ni siquiera responder a las llamadas que llegan a su teléfono móvil. No se presentó este fin de semana en su puesto de trabajo como colaboradora en ‘Viva la vida’, y por lo visto no dio explicaciones al respecto. Ante la preocupación que se generalizó entre sus compañeros, Raquel Bollo, que mantiene una relación estrecha con la diseñadora, dio algunas explicaciones sobre cómo se encuentra y por qué decidió marcharse a su tierra natal.

Al parecer, Ana María Aldón necesitaba desconectar y tomarse unos días de descanso para escapar de la presión mediática y reflexionar. “Está descansando y evitando contacto. De momento está desconectada. Ayer salió a dar un paseo y ahora necesita este descanso y esta desconexión”, explicó la tertuliana, haciendo hincapié en que Ana María Aldón ha viajado “sola con su hijo” hasta Sanlúcar de Barrameda. Además, Raquel Bollo también quiso dejar claro que “no hay motivo para preocuparnos”.

Ana María Aldón FOTO: Fernando GTRES

Se desconoce si Ana María Aldón y Ortega Cano están en contacto telefónico en estos días que pasan por separado, pero cada vez son más las voces que alertan de una profunda crisis entre ellos. La escapada de la diseñadora hasta Andalucía llegó poco después de que el diestro la abroncara a ella y a su hija, Gloria Camila, en pleno directo por hacerle partícipe de sus sonados desencuentros.

“Cada uno tiene su vida yo las apoyo en todos los sentidos pero tanto a mi hija como a Ana María les digo que hay cosas que hay que respetar en la distancia. Yo no voy a hacer siempre intermediario en todos los programas y con esto ya me retiro... A mi hija y a mi mujer les pido que me dejen vivir tranquilo, que dejen de hablar de mí. Estoy con una y con otra, quiero que sean felices y estén contentas, pero que me dejen a mí vivir”, espetó el torero en ‘Ya son las ocho’.

Unas palabras que podrían no haber sentado nada bien a Ana María Aldón, sobre todo después de que Gloria Camila la señalara directamente como culpable de esta situación, explicando que ella no se sentía aludida por la bronca de su padre.