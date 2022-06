Lola Medina, madre de Nacho Palau: “Mis nietos están orgullosos de su padre”

Es una mujer admirable, una madre y abuela coraje. Se está recuperando de un cáncer de pulmón, que le fue extirpado con éxito. Se llama Lola Medina, tiene setenta y cuatro años, y es la progenitora de Nacho Palau, el hombre que convivió durante veintiséis años con Miguel Bosé y al que ahora vemos concursando en «Supervivientes».

Lola vive en la localidad valenciana de Chelva con dos de sus nietos, Ivo y Telmo, los hijos de Nacho Palau, y los que la conocen bien le califican como una «madre totalmente excepcional».

Le cuesta hablar en los medios de comunicación, pero ha hecho una excepción con LA RAZÓN en una exclusiva que nos descubre a una persona sencilla, sincera y valiente. No guarda rencor a ese Miguel Bosé, al que tanto quiso y que tanto daño hace a su hijo, pero confiesa que «no quiero saber nada de ese hombre».

¿Cómo valora el paso de Nacho por el reallity?

Le veo muy bien, se está comportando estupendamente.

Esta semana tuvo un duro enfrentamiento en la isla con Kiko Matamoros...

Esas cosas me saben mal, porque Nacho no es conflictivo ni le gusta meterse en jaleos. Aunque, si le fastidian, es lógico que “salte” y se defienda. Le sale el mal humor. Se encuentra en un lugar en el que pasa hambre, necesidades, y llega un momento en el que sacas el genio inevitablemente. Y me parece muy bien, no todo puede ir de maravilla. Cada uno es libre de aflorar su genio y su verdad.

Su hijo da una imagen de hombre sencillo…

No le quepa la menor duda de que lo es. Sencillo y humilde, una buena persona.

Nacho Palau en 'Supervivientes 2022' FOTO: La Razón Mediaset

Ahora le toca a usted cuidar de sus nietos.

Y bien contenta que estoy.

¿Ven a su padre en la televisión?

Si, y se lo pasan «pipa» viéndole, disfrutan mucho.

Pero a veces Nacho sufre.

Y mis nietos también. Si observan que su padre lo pasa mal, incluso algún día les he visto llorar. Pero están muy orgullosos de su padre.

¿Qué opina de la foto colgada por Miguel Bosé el Día del Padre, acompañado de sus dos hijos e ignorando a Ivo y Telmo?

La vi y me dolió mucho su actitud. Sobre todo por el desprecio que hace a Ivo y Telmo. Pero, bueno, cada uno es como es…

¿A estas alturas de la vida y tras la gran decepción sentimental con Bosé, cree que su hijo está abierto de nuevo al amor? Es que se publicó que tiene pareja.

Yo lo único que quiero es que sea feliz, y si encuentra un chico que le va, pues fenomenal. Y si tarda en llegar ese hombre a su vida, pues qué le vamos a hacer.

Le detectaron un cáncer. ¿Cómo se encuentra?

Es un proceso muy duro, pero me operaron del pulmón y los médicos dicen que estoy limpia.

¿Le queda algún tipo de efectos secundarios?

Me canso mucho y a veces no tengo ganas de nada. Es que soy una abuela de setenta y cuatro años… Eso sí, soy una luchadora.

Y me dicen que cuando le sale el carácter es temible.

En ocasiones grito…

Me extraña que usted grite a sus nietos ...

Son dos niños estupendos, unos bombones. Y hablo de los cuatro, de los que están con nosotros y los que viven con Miguel.

Lola Medina sale del juicio por la filiación de los cuatro hijos de Miguel Bosé y Nacho Palau tras acudir en calidad de testigo, en Madrid (España), a 19 de octubre de 2020. FOTO: José Ruiz Europa Press

¿Lleva muy mal la distancia?

Claro, pero las cosas son las que son.

Seguro que sueña con que los cuatro niños estén juntos.

Ellos están en contacto permanente por teléfono e Internet, y se juntan dos veces al año. Se quieren mucho y se echan muchísimo de menos. Y cuando se ven en Chelva se lo pasan fenomenal.

¿Cómo se dirigen a usted los chavales de Bosé?

Me llaman yaya. Soy la yaya de los cuatro.

Reconoce que no le queda rencor contra la ex pareja de Nacho.

Nunca he sido rencorosa, pero a mí ese hombre no me chafa la vida, no se lo consiento. Lo pasé mal cuando se separó de Nacho, pero ahora pienso que lo mejor para los dos es que cada uno haga su vida.

Pues la de Miguel no parece muy estable...

Prefiero no opinar, pero más basura que se echa a sí mismo, no se la puede echar nadie.

¿Le considera un ser extraño?

Es muy raro. Pero no quiero perjudicar a mi hijo diciendo ciertas cosas en contra de Miguel. Y si algún día tengo que decirle algo a ese hombre, se lo diré a la cara.

Las dos hermanas de Bosé viven cerca. ¿Tiene relación con ellas?

A Paola la he tratado menos, he estado más con Lucía. No tenemos nada que reprocharnos… A Nacho le quieren con locura.