Así ha sido la esperada reaparición de Santi Millán tras la filtración de su vídeo íntimo

Ya han pasado dos semanas desde que el nombre de Santi Millán se convirtió en tendencia en las redes sociales a consecuencia de la filtración de un vídeo íntimo en el que aparecía manteniendo relaciones sexuales con una mujer. Desde entonces, el presentador se ha mantenido alejado de la esfera mediática y tan solo rompió su silencio para aclarar que había sido víctima de un delito. “No pienso hacer ningún comentario. Yo no quiero decir cómo hay que enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito. Yo no entiendo de leyes ni demás, así que no voy a comentar”, comentó al periódico “Abc”.

Aunque Santi Millán mantiene su silencio en redes sociales, su compañero Risto Mejide ha publicado en la sección de historias de su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece cenando junto al presentador y el resto del elenco de “Got Talent”, Dani Martínez y Edurne. El actor presume en la imagen de una amplia sonrisa que da buena muestra de que la tormenta ya ha pasado, en parte gracias al apoyo que ha recibido de parte de sus amigos y seres queridos, especialmente de su mujer, Rosa Olucha.

Risto Mejide, Dani Martínez, Edurne y Santi Millán cenando en un restaurante FOTO: @ristomejide Instagram

Fue ella quien, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, declaró que su relación está basada en la libertad y el respeto, dejando claro así que seguían siendo una pareja unida que se apoyaba. De hecho, Rosa Olucha ha visitado recientemente las grabaciones de “Got Talent”, demostrando una vez más que su matrimonio se mantiene fuerte.

La ausencia de Paula

Por otra parte, destaca en la fotografía de equipo la ausencia de Paula Echevarría, que se ha incorporado recientemente al equipo del jurado de “Got Talent”. Aunque parece que mantiene una excelente relación con Edurne y Risto Mejide, la actriz e influencer se ha perdido este plan de cena con amigos, aunque lo más probable es que acabe uniéndose al grupo más pronto que tarde.