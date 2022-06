Ana Milán apoya a Santi Millán tras filtrarse su vídeo: “Luego hablaremos de desgracias”

Ya han pasado varios días desde que empezó a circular por redes sociales un vídeo en el que el actor Santi Millán aparece manteniendo relaciones sexuales con una mujer. El presentador ha sido víctima de un delito grave cuyos culpables pueden enfrentarse a penas de cárcel, tal y como lo recoge el artículo 197.7 del Código Penal:

“Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona”.

Santi Millán

Aun así, el nombre de Santi Millán sigue apareciendo en los primeros puestos en las listas de tendencias de las redes sociales, y todavía hay quien se atreve a compartir el vídeo. En el lado opuesto, cabe destacar que al actor también ha llegado una inmensa oleada de apoyos, entre los que se incluyen algunos rostros conocidos. Tal es el caso de su compañera de profesión, Ana Milán, que se ha pronunciado a través de su cuenta oficial de Twitter, aludiendo además a ‘Intimidad’, la nueva serie de Netflix que versa sobre una política que sufre el mismo delito.

“Si solo nos pusiéramos en su piel un segundo. Si viéramos nuestra intimidad expuesta, comentada, burlada… Luego hablaremos de salud mental y desgracias, de elegancia, y de lo bueno y cruel que es el guion de ‘Intimidad’”, ha reflexionado la actriz.

Por su parte, la presentadora Tania Llasera ha expresado que le parece “muy ruin lo que le está sucediendo, además de ser un delito. Le mando todo mi apoyo a su familia y a él. Este tipo de sucesos afectan a todos a tu alrededor, no solo a ti como protagonista”, mientras que Rosario Mohedano, sobrina de Rocío Jurado, ha dejado claro que se ha negado a ver las imágenes “porque sería cómplice de una vulneración de derechos, sería cómplice de un delito”.

En este mismo sentido se ha pronunciado Cristina Soria, conocida por ejercer como ‘coach’ en ‘Sálvame’, quien ha recalcado la importancia de que “cada uno lo que hace con su vida es suyo, pero está claro que no se puede divulgar un video privado y no con la excusa de si está con su mujer o no”.

‘El hormiguero’

Durante el programa emitido ayer, martes 21 de junio, Pablo Motos sacó el asunto a relucir y todos los colaboradores mostraron su apoyo a Santi Millán y a su familia. “Primero voy a condenar a la sociedad porque, quien está compartiendo este vídeo, está participando de la violación de la intimidad, adhiriéndose a un delito. Es indigno que esto se haga porque la Justicia no alcanza a reparar lo que se está cometiendo, es imposible seguir el rastro de todos los que cooperan en este delito colectivo y porque no hay forma de remediar la dignidad”, comenzó Rubén Amón.

Juan del Val en 'El hormiguero' FOTO: Antena 3

En la misma línea siguió Juan del Val, que criticó a los que cuestionan a la víctima en lugar de a los culpables: “A mí me parece alucinante que se desenfoca lo que es importante, al final se acaba juzgando un comportamiento porque es famoso. ‘Si es famoso, ¿por qué se graba?’. Se graba porque le da la gana. La infidelidad no es un delito, grabarse, no es un delito. Lo que es un delito es publicar el vídeo. Y estoy absolutamente de acuerdo con el comunicado de la mujer de Santi Millán. Es sensacional y es para suscribirlo punto por punto”.

Comunicado de Rosa Olucha

Tras la filtración del vídeo, fueron muchos los que enviaron muestras de apoyo a la esposa de Santi Millán, dando por hecho que estaría afectada porque su marido mantiene relaciones sexuales con otra mujer. Nada más lejos de la realidad, Rosa Olucha publicó un comunicado en sus redes sociales en el que aclaró que la relación con su marido se basa en la libertad y el respeto.

“Bien, yo estoy bien. Deberíais de preguntaros cómo está él. Él es el que ha sufrido un ataque a su intimidad, que por cierto, es delito. su intimidad. Suya y de nadie más.

Segundo, no tenéis que sentir pena ni apoyar a nadie. Yo no soy una víctima y aquí no hay ni bandos ni propiedades. Ni él es mío ni yo soy suya.

En tercer lugar, para los que no lo sepan (y ya lo siento), existen muchos tipos de familia. En la nuestra, la libertad, el respeto y la tolerancia son los pilares sobre los que hemos construido este proyecto. Hemos caminado muchos kilómetros juntos y muchos más separados, hemos tropezado mil veces, hemos hablado cuando ha hecho falta. hemos cambiado el ritmo cuando nos hemos cansado y, de momento, ni tan mal.

En cuarto lugar, me da mucha pereza ver que a estas alturas el sexo consentido y privado siga causando escándalos. Sí, señores ¡la gente folla! Dentro y fuera de la pareja. Casi me da más pereza que cuando se hace público, la mayoría se apiada de las mujeres con el clásico “pobrecita no se enteraba” o “qué imbécil que se lo permitía”. Mierda de sociedad católica y patriarcal.

En quinto lugar, los medios de comunicación convencionales dais asco. Habláis de estos temas como “escándalos” cuando en realidad tendréis que hablar de “delitos” o simplemente callar. Espero que los que estaban preocupados por mí, estén ahora más tranquilos. Yo y mi familia, bien. Gracias”.