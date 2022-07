Vanesa Martín anuncia que ha roto con su pareja

Vanesa Martín es una de las cantantes más conocidas del panorama nacional, pero es de las pocas que ha logrado correr un tupido velo entre su popularidad y su esfera privada. La artista es muy recelosa de su intimidad y no suele pronunciarse sobre aspectos relacionados con su vida más allá de lo profesional, pero en esta ocasión ha hecho una excepción y ha reconocido que ya no tiene pareja.

“Quiero a personas felices a mi lado. Quiero a mis amigos, mis hermanos, mis cuñadas, mi pareja... No tengo pareja ya, pero bueno, me gustaría que fuera feliz también”, ha expresado la cantante mientras explicaba en qué se ha inspirado a la hora de escribir su nuevo disco. Al parecer, se trata de un proyecto “de deseo, de libertad, de normalidad, de empatía, de amor y de superación” que tiene “coherencia” con el momento personal que ahora atraviesa.

Como se ha comentado anteriormente, Vanesa Martín lleva un estilo de vida muy discreto, aunque a lo largo de su entrevista ha querido dejar claro que no se esconde de nada. “Otra cosa es que no le dé bombo porque no quiera que se me pregunten ciertas cosas por encima de la música, pero no me escondo nunca y defiendo y defenderé mi vida, y estoy orgullosa de amar y sentir como amo y siento”, ha recalcado.

Precisamente, ha sido esta semana en la que se ha celebrado el Día del Orgullo LGBTIQ+ cuando Vanesa Martín se ha pronunciado por primera vez sobre su sexualidad. “Quiero que me duelan las rodillas de querer, sin importarme a quien. Amar hasta que se me salgan los latidos por el cuello, ponerme nerviosa, no dar por hecho nada ni a nadie, sorprender y q me sorprendan y dejarme ir. Quiero dejar de controlar mi daño, que se joda y se duela encima y yo con él”, decía en su publicación de Instagram.

De sus palabras se entiende que Vanesa Martín puede llegar a sentirse atraída por una persona sin importar su género o sexo, y de hecho así lo ha confirmado en su entrevista con el medio citado anteriormente. “Hace tiempo que no he vuelto a estar con un chico”, reconoce, a la vez que presume de haber “amado a mujeres maravillosas”.