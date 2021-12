Vanesa Martín: “Quiero mostrar a la gente un pedazo de mí. De alguna manera explicar lo que pasa en mi intimidad”

Alegría, esperanza, ganas de compartir grandes momentos o simplemente ser feliz, son sentimientos que florecen cuando escuchas el nuevo single, “Y yo latiendo” de Vanesa Martín. La cantante está de estreno, tanto por la nueva canción y ahora con la reedición de uno de sus discos más importantes de su carrera, “7 veces si”. En la nueva edición Deluxe, podrás disfrutar de la mágica voz de Vanesa Martín en cinco canciones exclusivas y las colaboraciones que realizó el año pasado en un especial de Navidad junto a Manuel Carrasco o Lola Índigo.

Después de grabar un disco en pleno confinamiento y hacer una gira con todas las medidas sanitaria, Vanesa Martín vuelve con más fuerza que nunca. El 2022 será un año, donde la cantante empezará en España su gira y continuará en Nueva York, Houston, Argentina o Costa Rica.

En Lifestyle hemos hablado con Vanesa Martín. Nos contó todo sobre sus nuevos proyectos, cómo se sienta actualmente y qué prenda es un básico para salir al escenario y sentirse segura.

¨Y yo latiendo¨ es el nuevo tema inédito dentro de la reedición del disco ¨7 veces sí¨, ¿qué nos has querido contar en este nuevo single?

Es una canción que sale un poco de lo que estoy haciendo, porque tiene un toque flamenco y brasileño. Es una fusión conjuntamente realizada con Víctor Martínez. En esta canción, he querido reflejar lo que ocurre cuando hago una fiesta en casa. Normalmente sacamos las guitarras, los cajones, donde están mis amigos, mi familia, mis músicos… Quiero mostrar a la gente un pedazo de mí, de mi intimidad, de alguna manera lo que suele pasar en mi vida más íntima.

Dime tres adjetivo que definen mejor ¨Y yo latiendo¨

Vital, generosa, emocional y añado uno más, libre.

Foto oficial de Vanesa Martín. FOTO: Warner Music Spain

¿Cuáles han sido las inspiraciones para componer el nuevo tema?

Las relaciones fallidas. El hilo conductor es cuando parece que sale y surge una relación, y al final no. Víctor y yo empezamos a escribir sobre esto y salió el tema.

El videoclip es una auténtica oda a la vida, donde el color está por todas partes e invita a estar con la familia, amigos… ¿Cómo fue el proceso de creación y de unión para unir el tema con el video?

Yo tenía muchas ganas de que se grabará en un sitio abierto. Mi intención era mostrar un patio, para recordar mis espacios donde yo me crié con mi abuela. El videoclip fue grabado en Sevilla, un lugar fantástico para transmitir el mensaje de la canción.

¿Por qué has elegido el disco “7 veces si” para la reedición?

Todos queríamos incluir el especial de Navidad que hicimos el año pasado, aparte de los temas inéditos y las colaboraciones con Manuel Carrascos por ejemplo. Este disco nace en plena pandemia. Supuestamente este disco tendría que haber salido este noviembre y yo lo adelanté un año, básicamente porque en el confinamiento no paré de escribir y componer. Todo el proceso de grabación fue por videollamada, porque cada uno estaba en su casa. Esto nos permitió darnos cuenta que cuando quieres se puede hacer de todo.

¿Cómo fue hacer una gira en plena pandemia?

Yo me lancé a hacer un concierto con todas las medidas sanitarias. Los aforos eran muy reducidos, eso sí, en sitios muy grandes y a raíz de esto, he descubierto una realidad. Quería saber qué estaba pasando con la gente, principalmente porque me dio mucha impresión ver al público con mascarilla. Mis primeros conciertos fueron el 7 y 8 de mayo en Madrid y me chocó mucho la situación. En la gira hemos generado con el público un sentimiento de familia, en otras palabras, yo lo comparo con el gesto que hago con mi banda antes de salir a cantar.

Grabar un álbum es complicado, pero en pleno confinamiento mucho más, ¿cómo fue el proceso? Una auténtica locura. Imagínate las miles de llamadas o los centenares de archivos pesados de música que nos enviábamos. Yo pensaba que no saldría, hasta que encontramos un lenguaje especial y una manera de conectar entre nosotros.

En reedición podemos encontrar las canciones de la versión original y otras 5 extras además de un DVD que está incluido el especial de TVE con actuaciones junto a Manuel Carrasco o Lola Indigo, ¿cómo esperas que reaccione al público tanto a las nuevas canciones como a lo demás?

El especial de Navidad gustó mucho y recibí muchas felicitaciones del público. Las colaboraciones fueron muy especiales todas y fueron de verdad. No puedo dejar pasar, que la colaboración que más me sorprendió fue con Lola Índigo. Primero porque me hizo bailar y segundo porque no pensaba que surgiera una conexión con ella, que a día de hoy sigue y somos grandes amigas. Y por el recibimiento del DVD, pienso que gustará mucho.

Aunque es una pregunta muy típica, ¿con quién te gustaría hacer una colaboración?

Me moriría por hacer una colaboración con Adele. Ella y yo tenemos algo en común, que cuando se publica algo de ella y después yo, mi disco se pone en primer lugar. Me imagino que ella estará diciendo quién será la española que me quita el puesto. Adele es increíble, tiene una voz única.

¿Cuándo arranca la segunda parte de la gira?

Empezará en primavera del 2022 en España. En mayo me voy a Estados Unidos, como Nueva York, Los Ángeles o Miami, y después a Argentina, Chile o Costa Rica. Este disco es para bailar, disfrutar y cantar. La situación será completamente diferente a lo que viví en la primera parte.

¿Qué mujeres te inspiran a la hora de elaborar tu música o en tu día a día? Natalia Lafourcade, Mon Laferte, Nina Simon, Tina Turner, Luz Casal o Valeria Castro.

¿Cuál es el mejor adjetivo que define tu situación actual?

Para mí el adjetivo que mejor define cómo estoy ahora es equilibrio. Esta situación se tiene que dar siempre entre las relaciones de amor, personales, trabajo o amigos.

¿Has notado un cambio en ti misma y en tu carrera profesional a raíz de la pandemia?

La pandemia me ha dado crecimiento. Dentro de toda la tragedia y el miedo, para mí a nivel personal fue un respiro. Un descanso y un asentamiento para valorar las cosas.

Nos encantan la magia que transmiten en La Voz Kids, ¿te veremos en algún otro reality de este tipo como tu cara me suena?

He tenido ofertas de otros programas, pero yo no me veo. La Voz tiene sentido, además en Kids estoy aprendiendo mucho con los niños.

¿Qué proyectos tienes para este año aunque queda poco y para el siguiente?

La gira que arrancamos el próximo año, preparar contenido nuevo o estreno de nueva oficina de management, es decir, estoy empezando muchas cosas. Estoy en un momento muy bonito con nuevos proyectos.