¿Cuál es el origen del Día del Orgullo? Judy Garland, una canción y una obra de teatro

“Once upon a time” una actriz, una canción, un bar y una obra de teatro. Todos estos protagonistas forman parte de la celebración, el 28 de junio, del Día Internacional del Orgullo o LGTB Pride. Todo esto ocurrió en junio de 1969 y las celebraciones, aunque han evolucionado con el tiempo en reivindicaciones, siempre tienen un origen que explicaremos a continuación.

El 10 de junio de 1922 nacía en Minnesota Frances Ethel Gumm, conocida internacionalmente como Judy Garland. El 22 de junio de 1969 moría, a los 47 años, como consecuencia de una sobredosis de barbitúricos, en su apartamento de Chelsea (Londres). En los últimos años de su vida empezó a ser un icono gay, debido a su complicada vida de sufrimiento. Ayudo mucho el hecho que la revista The Advocate la llamara “la Elvis de los homosexuales”. El historiador Jack Babuscio escribió: “Hay cuatro pilares que forman la base de la personalidad publica de Garland: ironía, esteticismo, teatralidad y humor. La historia de su vida es prácticamente un modelo para nuestra comprensión moderna de lo que hace a un icono gay”.

En 1939 protagonizó a Dorothy en “El Mago de Oz”. En ella cantó la mítica canción “Somewhere ower the rainbow” (”En algún lugar más allá del arcoíris”). Aquella canción inspiró que, en 1978 en San Francisco, se exhibiera por primera vez esta bandera como emblema del movimiento LGTB+. Ya tenemos a la actriz y a la canción. ¿De qué obra de teatro estamos hablando?

Judy Garland

El 14 de abril de 1968 se estrenaba la obra teatral “Los chicos de la banda” de Mart Crowley, que estuvo en escena hasta el 6 de septiembre de 1970, consiguiendo 1.001 representaciones. La obra gira en torno a un grupo de hombres gays que se reúnen para una fiesta de cumpleaños en la ciudad de Nueva York, lo cual fue sumamente innovador en su momento, por representar la vida gay urbana sobre un escenario y en plenos años sesenta. De la obra se ha dicho que fue un verdadero cambio en el mundo del teatro, pues con “Los chicos de la banda” se ayudó a desencadenar una revolución, al poner la vida de los gays sobre el escenario, sin pedir disculpas ni juzgarlos, en un mundo que aún no estaba dispuesto en absoluto a aceptarlos. El cineasta William Friedkin la adaptó al cine en 1970 con el mismo título, y el mismo elenco de actores que la habían estrenado en Broadway

Una producción de Broadway de “Los chicos de la banda”, dirigida por Joe Mantello, se estrenó en el Teatro Booth, el 30 de abril de 2018, oficialmente el 31 de mayo, y se prolongó hasta el 11 de agosto. Esta producción, organizada para el 50 aniversario del estreno original de la obra, estuvo protagonizada por Matt Bomer, Jim Parsons, Zachary Quinto, Andrew Rannells, Charlie Carver, Brian Hutchison, Michael Benjamin Washington, Robin de Jesús y Tuc Watkins. La producción decidió, que todos los papeles fueran interpretados exclusivamente por actores gays. En 2020 se hizo la versión en película con el mismo director y actores.

Jóvenes en la fachada del mítico bar Stonewall FOTO: La Razón Archivo

El bar del que hablábamos se llama Stonewall Inn. Los sucesos que marcaron que ese día fuera recordado como el Dia del Orgullo ocurrieron el 28 de junio. El día anterior también hubo disturbios, pues Judy Garland fue enterrada. Su cuerpo embalsamado llegó a los Estados Unidos para ser enterrados en el cementerio Ferncliff, en Hartsdale (New York). Al acto acudieron 20.000 personas, muchas de ellos homosexuales que querían despedir a su icono.

Este bar pertenecía a la mafia. Aunque no era un bar de ambiente, era conocido porque ahí acudían transexuales, Drag Queens, jóvenes afeminados, prostitutos masculinos y jóvenes sin techo. En aquellos años era habitual que la policía llevara a cabo redadas a bares gays. El bar estaba situado en Greenwich Village, que era conocido como uno de los barrios de resistencia junto con Harlem. A las 1:20 am del 28 de junio de 1969 se produjo una redada. La policía irrumpió en el bar y decidió identificar a todos los que ahí estaban, más de 200 personas.

Los clientes empezaron a negarse a ser identificados. Mientras tanto la policía decomisó la bebida. A mucho de los clientes se les echó del bar. Estos, y gente que pasaba por ahí, decidieron quedarse para ver lo que sucedía. En pocos minutos más de 150 personas estaban observando los movimientos policiales. La policía se llevó detenidos a varios miembros de la mafia y a los empleados del lugar. Un agente empujó a un travesti. Este le dio con su bolso en la cabeza. Acto seguido los ahí presentes empezaron a lanzar monedas y botellas a los agentes de la policía. Como relata Michael Fader, uno de los que estaban presentes…

“Todos teníamos un sentimiento colectivo de que habíamos soportado lo suficiente de esta mierda. No era nada tangible que alguien le hubiera dicho a otro, era algo así como que todo lo que había ocurrido a través de los años se había acumulado en esa noche específica y en ese lugar específico, y no fue una manifestación organizada... Nos mantuvimos en nuestros trece por primera vez y eso fue lo que sorprendió a la policía. Había algo en el aire, libertad que hacía falta hacía mucho tiempo, e íbamos a luchar por ella. Se manifestó en dos formas diferentes, pero el resultado final era que no íbamos a ceder. Y no lo hicimos”.

Se detuvo a 13 personas. Algunos de los manifestantes fueron hospitalizados, y cuatro policías resultaron heridos. En los siguiente días continuaron las protestas. En cuestión de semanas, los residentes del Village rápidamente se organizaron en grupos de activistas para concentrar esfuerzos para establecer lugares seguros para que gays y lesbianas pudieran manifestar abiertamente su orientación sexual sin miedo a ser arrestados. Un años después se conmemoró con la primera marcha del orgullo gay de la historia, que recorrió 51 manzanas hasta Central Park. Este fue el inicio de la reivindicación que se conmemora el 28 de junio ya en todo el mundo.