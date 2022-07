Rosa Benito estalla contra Rocío Carrasco

Rocío Carrasco sigue dando que hablar. Tras la emisión del último capítulo de la docuserie ‘En el nombre de Rocío’, Rosa Benito ha roto su silencio en torno su relación con la artista y ha contestado a la hija de Rocío Jurado. La mujer de Fidel Albiac, en el episodio, ha cargado contra la peluquera y ha asegurado que su relación no era tan idílica como relataba.

“Mi madre estaba en la cama y entramos Fidel y yo en la habitación y nos la encontramos llorando. Nos dice: ‘Mira lo que me ha pasado, he llamado a Rosa para que venga a hacer el favor de venir a teñirme y me ha dicho, pero Rocío cómo voy a ir a teñirte si ahora me peinan a mí”, relataba la hija de la chipionera. Tras esta durísima acusación, Rosa Benito a respondido a través de su cuenta de Instagram con un durísimo mensaje junto a una foto de la artista: He leído que decían que me llamaste y no fui. ¿Alguien se lo puede creer?Dejé todo por ti, mi casa, mis hijos mi trabajo… ya ves qué poca memoria tienen algunos, hasta te arreglé para tu último viaje… Junto con la enfermera que en ese momento estaba ahí. Nadie más.”

Gloria Camila, David Flores, Jose Antonio, Rosa Benito and Gloria Mohedano durante el 16 aniversario del fallecimiento de Rocio Jurado en Chipiona, 28/05/2022. FOTO: Cristobal Dueñas GTRES

Tras esto, Rosa Benito ha bloqueado los comentarios de la publicación y no ha permitido que ninguno de sus fans pudiese comentar la fotografía que ha subido la peluquera. Tras esto, la exmujer de Amador Mohedano volvió a debatir el discurso de Rocío Carrasco: “Si le contó tantas cosas, por qué no le dijo: ‘Cariño, si me pasa algo aquí está el maletín con las joyas’. Y no que me tuvo q llamar para preguntarme: ‘Tita, ¿dónde está el maletín de mi madre.”

Rocío Carrasco ha desvelado en los anteriores capítulos de la docuserie multitud de entresijos de su familia mediática y se ha propuesto retratar a cada uno de los protagonistas de la trama familiar. Además de Rosa Benito, Ortega Cano ha sido uno de los más perjudicados en su relato. La hija de la artista está muy enfadada con el que fue su marido por desvelar entresijos familiares y está dispuesta a desenmascarar a todos los que han rodeado a la cantante con tal de contar su verad.