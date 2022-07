Rocío Flores sufre un contratiempo y pide ayuda desesperada

Ya han pasado varios años desde que Rocío Flores dio el salto a la pequeña pantalla tras una vida entera alejada de los medios de comunicación. Lo hizo para defender a su padre en el plató de “Gran Hermano VIP 7″, y desde entonces no se ha retirado de los focos. Aun así, más allá de su carrera profesional en televisión, la hija de Rocío Carrasco cuenta con otros proyectos que compagina con las cámaras y los focos. La joven estudia un grado y, además, se ha consagrado como una potente influencer que atrae a importantes marcas y anunciantes.

Rocío Flores depende al 100 % de las nuevas tecnologías para desempeñar estos últimos trabajos, puesto que el grado que está estudiando se imparte a distancia. Es por esto que, muy preocupada y angustiada, la nieta de la Jurado ha anunciado a través de sus redes sociales que se le ha roto el ordenador, donde guarda información importante relativa a sus proyectos. “Tengo un problema serio. Se me ha bloqueado la contraseña del ordenador, le he dado a reestablecer con el ID y me aparece error. ¿Hay alguien que me pueda ayudar por aquí? ¿Os ha pasado lo mismo alguna vez?”, pregunta la malagueña a sus seguidores, desesperada por encontrar la solución a su contratiempo.

Rocío Flores se ha consagrado como influencer FOTO: @jmanzanophoto

Pero hay quien ha encontrado incluso en este mensaje un motivo para atacar a Rocío Flores. Uno de los usuarios de Instagram le ha recriminado que tache de “serio” su problema, mientras que otras personas en el mundo atraviesan por circunstancias mucho peores. “A qué nivel llegan algunas personas en este mundo... Yo, de verdad que alucino. Por pedir ayuda con un problema de trabajo que tengo, y tengo que recibir estas gilipolleces de gente que todo lo lleva al extremo. Obviamente este problema es mínimo, tengo muchos problemas, como todo el mundo, y algunos de ellos bastante graves, pero lo que no hago es escribir a la gente dando lecciones de nada”, ha respondido ella, visiblemente indignada.

Lo cierto es que tanto ella como su tía, Gloria Camila Ortega, suelen compartir mensajes de odio que llegan a sus redes sociales, en los que algunos usuarios, muchos escondidos tras el anonimato que ofrece Internet, las insultan e incluso amenazan.