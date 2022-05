Rocío Flores cuenta al borde de las lágrimas qué le ha pasado en el tren: “Se me encogió el corazón”

“Vuelta a casa, aunque no por mucho tiempo”. Así ha anunciado Rocío Flores que regresa a su Málaga natal tras pasar unos cuantos días en Madrid, atendiendo diferentes asuntos laborales. La joven se ha decantado por el tren AVE para su trayecto, y ha compartido con sus más de 700.000 seguidores de Instagram una anécdota que ha tenido lugar en el convoy y que la ha emocionado. “Llevo todo el viaje en una mesa de cuatro, frente a un matrimonio de personas mayores. El señor me ha reconocido por el peinado, y me dice: ‘ayer te vimos’”, comienza narrando la nieta de la Jurado.

Rocío Flores, muy emocionada, ha explicado que el matrimonio la ha tratado con una amabilidad que nunca había sentido de parte de otras personas. “La señora, superagradable, me dice: ‘hija, que mi marido te ha reconocido’. Pero fijaos en los valores que tienen y cómo son que, aparte de tener una conversación superamable conmigo, preocupándose de cómo estaba yo y que si volvía a casa, el hombre se ha ido a la cafetería y me ha preguntado que si quería algo”, continúa explicando la exsuperviviente, que también ha caído rendida ante la ejemplar relación que la pareja parece tener.

Rocío Flores en una imagen reciente FOTO: Gtres

“Llevo muchas horas de trenes, pero jamás había encontrado un matrimonio con tanta complicidad y tanto amor que se les nota. OS juro que se me saltan las lágrimas, llevo todo el viaje mirándolos, cómo están pendientes el uno del otro y cómo se miran. Quizás esto debería ser lo normal, pero no lo veo muy a menudo”, sigue relatando Rocío Flores a través de la sección de historias de su cuenta de Instagram. La hija de Antonio David y Rocío Carrasco celebra que la pareja le ha alegrado el lunes: “Gente buena por el mundo que se para realmente a hablar contigo y a preocuparse por ti, a darte consejos. Se me encogió el corazón...”.

Lo cierto es que la joven atraviesa por un momento complicado a raíz de su distanciamiento con Olga Moreno, una de las personas más importantes en su vida. Desde que ella manifestó su enfado por la entrevista en la que la andaluza cargó duramente contra Antonio David, las dos atraviesan por un momento de tensión. Al menos, así lo aseguró Raquel Bollo el pasado fin de semana en ‘Viva la vida’: “La relación no está rota, pero... Olga ha tragado en muchas cosas, y ahora es ella la que necesita su tiempo”.