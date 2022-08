Nuevo disgusto para Ricky Martin: su marido, positivo en covid-19

Ricky Martin todavía se está recuperando del estrés emocional que le provocaron las acusaciones de violencia de doméstica que recientemente cayeron sobre él y que resultaron ser falsas, aunque mermaron la buena reputación que durante años se ha forjado a base de trabajo y esfuerzo. Aún con el disgusto en el cuerpo, el cantante debe hacer frente ahora a un nuevo varapalo: su marido, con quien contrajo matrimonio en diciembre de 2017, se ha contagiado de coronavirus, tal y como él mismo ha anunciado a través de sus redes sociales.

“Llego atrasado dos años, sólo envíen vibras positivas”, ha escrito Jwan Yosef en su cuenta oficial de Instagram. De sus palabras se entiende que es la primera vez que contrae la enfermedad, y aunque no ha compartido muchos más detalles sobre cómo se encuentra, parece que está bien. El marido de Ricky Martin está compartiendo simpáticas imágenes en las que aparece acostado en la cama mientras supera la enfermedad. Aunque no hay que lamentar males mayores, de seguro que no es plato de buen gusto para el cantante tener que aislarse de su esposo justo en el momento en que más necesita su apoyo.

Como se ha comentado anteriormente, Rocky Martin acaba de superar con éxito un proceso legal que le colocó en el punto de mira de la opinión pública. Dennis Yadiel Sánchez le interpuso una demanda en la que alegaba, bajo la Ley 54 que protege en Puerto Rico a las víctimas de violencia doméstica, que mantuvo una relación con el cantante y que este le había maltratado. Sin embargo, El Tribunal de Primera Instancia de San Juan archivó el caso al no encontrar pruebas que dieran credibilidad a la acusación.

“En todo momento, Ricky Martin y su equipo legal insistieron en que no había veracidad en las alegaciones hechas contra él, confianza que quedó confirmada con el resultado de la audiencia de hoy. Martin participó en el proceso de forma virtual”, decía el comunicado que el cantante compartió en sus redes sociales tras conocer la buena noticia.