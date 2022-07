Kiosco: Ana Obregón, María Teresa Campos y Ana María Aldón, protagonistas de las revistas del corazón

La última vez que Ana Obregón posó en traje de baño, sonriente, ante las cámaras de “¡Hola!” fue en julio de 2019, al volver de los Estados Unidos, cuando la enfermedad de su hijo Aless había remitido. “Lo que me mata de pena es que yo era tan feliz… y no lo sabía”. Desde hace tres décadas, Ana Obregón ha sido la encargada de dar el pistoletazo de salida al verano. Sin su posado, no comenzaban oficialmente las vacaciones. Este año, ha querido hacerlo en honor a su hijo.

La misma publicación recoge la entrevista a Julio Iglesias Jr. El hijo de Julio Iglesias y de Isabel Preysler abre su corazón y habla de su divorcio, su familia, sus ilusiones y el nuevo disco que acaba de grabar y que presentará después del verano.

Además, Verónica Mengod abre las puertas de su casa de Madrid, junto a su marido, Carlos Ortiz-Echagüe, y sus hijos y nos habla de su gran familia. A sus 55 años, la actriz presume de ser abuela (tiene seis nietos) y, además, una abuela todoterreno. “Si me dicen que me tire de bomba a la piscina, lo hago”, cuenta entre risas. Verónica tiene, además de sus nietos, otra pasión, la pintura. Descubrió esta nueva vocación durante el confinamiento y ahora la tiene completamente fascinada: tras haber participado con su obra abstracta en dos exposiciones, está organizando otra para el próximo otoño.

La revista “Semana” publica en exclusiva que Almudena Cid vuelve a sonreír tras su ruptura con Christian Gálvez. La exgimnasta ha olvidado al presentador con un apuesto joven y exfutbolista llamado Gerardo. Además de las fotos de Cid con su nueva pareja, Semana cuenta también en exclusiva que Victoria Federica está de nuevo enamorada y revela la identidad del joven.

Tras sus duras palabras en televisión, Ana María Aldón se enzarzó en una fuerte discusión con su marido y Gloria Camila. El diestro se marchó con su hija. “Lecturas” publica las fotos que demuestran que la pareja vive ya separada.

Por otro lado, Jorge Javier desmonta a los Mohedano y a Ortega Cano al afirmar que “Rocío Jurado estaba anulada por su marido y su familia”. El presentador más mediático de Mediaset pone en evidencia en Lecturas las mentiras y contradicciones del entorno de “La más grande”, así como las injusticias que la artista tuvo que soportar a manos de algunos de ellos. “Era prisionera de la familia. No era una mujer libre”, se lamenta.

María Teresa Campos es la protagonista de la portada de esta semana de “Diez Minutos”. La veterana presentadora ya está en Málaga para pasar sus vacaciones, acompañada por Terelu y su inseparable mascota.

No te pierdas tampoco las imágenes de Tamara Falcó y de Iñigo Onieva como nunca antes los habías visto. La relación de la pareja marcha viento en popa y en su escapada romántica a Mallorca se comen, literalmente, a besos.