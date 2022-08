Pipi Estrada: “He ligado mucho más que Julio Iglesias”

La vuelta de Pipi Estrada a la televisión no deja indiferente a nadie. Da mucho juego en «Sálvamee» y seguro que lo dará en su próxima aventura televisiva, el concurso granjero «Pesadilla en el paraíso». Se define animalista y amante del campo, y asegura que «me voy a emplear a fondo en el programa, estoy dispuesto a llegar a lo más lejos allí».

Su hija le ha animado a vivir la experiencia, y la madre de la niña, Miriam Sánchez, de la que el periodista se separó hace unos años, también le ha mostrado su apoyo ante esta nueva aventura. «Miriam es una campeona, ya ganó el reallity «Supervivientes», y me dice que cuento con todo su apoyo y que está convencida de que voy a hacer un buen concurso. Ella está mucho más tranquila que hace un tiempo, la veo mucho mejor, y me gusta verla así».

En la granja se va a encontrar solteras y sin compromiso, como Mónica Hoyos o Alysson Eckmann. ¿Sabrá resistirse a sus encantos?

Yo no voy pensando en ligoteos, el amor ya lo tengo fuera con mi novia. No entro con mentalidad de frivolizar, cortejar, seducir o conquistar a nadie. Lo único que haré con Mónica es, si vuelve a tener piojos, quitárselos.

Eso es un golpe bajo...

No, hombre, es una broma nada más, no lo digo con mala fe.

¿Cree que pareja formada por Anabel Pantoja y Yulen Pereira tiene futuro?

Les califico como «la pareja gelatina», que se va a ir diluyendo cuando se acaben los viajes de lujo, los regalos y la frivolidad. Esos dos tienen menos futuro que un pastel en la puerta de un colegio infantil.

¿Ana María Aldon le dará el puyazo del adiós a Ortega Cano?

Tiene toda la pinta de que sí. Pero, usando términos taurinos, hasta el rabo todo es toro. Y que cada uno entienda lo que quiera.

Su enorme fama de ligón le avala. ¿Le ha ganado el pulso sentimental a Julio Iglesias?

Desde luego que sí. Yo he ligado mucho más que Julio, y con mucha diferencia. Y eso que él, como artista internacional, lo tuvo más fácil, pero yo valgo más por lo que callo y oculto, que por los ligues que se me conocen. Lo mío ha tenido más mérito, he sido un currante del amor. Y un disfrutón.

Pipi Estrada en Sálvame Deluxe. FOTO: @DeluxeSabado

Y ahora vive una etapa de enamoramiento total.

Pues sí, unos momentos muy felices, pasionales cuando tienen que serlo, pero tranquilos al mismo tiempo. La llegada a mi vida de mi actual pareja, me ha ayudado a sumar muchísimo.

En cambio, lo que gane en «Pesadilla…» le restará, porque se lo embargan para su ex, Terelu Campos.

Ya, no queda otra. Es verdad que vivo unas circunstancias judiciales muy duras por la señora Terelu, pero esa resta supone que me estoy quitando una deuda que, cuando la pague toda, me va a dar mucha paz y más voy a descansar. Ella y yo. En estos momentos, esa mujer ha sido muy poco generosa conmigo.

Con Carmen Borrego se lleva mejor que con su hermana.

La quiero mucho, y creo que ella también a mí. Pero hace un papel de ser mala conmigo, de cara a su familia, para evitar problemas con Terelu y tensiones. Pero en su fuero interno no tiene nada malo contra mí.

En «Sálvame» encontramos al Pipi más desatado, al más payasete. ¿No tiene pudor?

No, porque dentro de mí llevo un artista, soy un «showman». Me hubiese gustado ser actor. Cuando me disfrazo o me tiro al suelo en el programa estoy actuando. No me siento payasete.

Pero se ríen de usted.

Si la gente se divierte y se ríe conmigo, bienvenido sea.

¿Con cuál de sus compañeros de plató se lleva peor?

Me da igual si a algunos mi presencia no les agrada. No tengo química con Laura Fa, con Gema López… He hecho las paces con Rafa Mora; con Matamoros no tengo problemas; y Kiko Hernández me ha sorprendido que con todos los problemas que tuvimos, es un tío muy cariñoso.

A Carmen Alcayde le lanza demasiados piropos.

Es una mujer guapa, pero a mí la única que me hace tilín es mi novia.