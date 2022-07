El amargo regreso de Pipi Estrada a ‘Sálvame’ tras su accidente de moto: “Doy las gracias por poder contarlo”

Belén Esteban, Chelo García-Cortés y Lydia Lozano no han sido las únicas. La ‘maldición’ de los colaboradores de ‘Sálvame’ volvía a cobrar fuerza el pasado miércoles, día en el que Pipi Estrada sufría un accidente de moto en el centro de Madrid. El periodista y tertuliano fue el encargado de comunicarlo a través de sus redes sociales: “Acabo de tener un accidente con la moto, pero estoy bien. Tranquilos a todos los que me queréis, que todavía no me ha llegado la hora. ¡Estoy bien de verdad!”.

Pipi Estrada sufre un accidente de moto FOTO: Redes Sociales

Cabe destacar que, minutos antes de que Pipi escribiese ese mensaje tranquilizador, su ex y madre de su hija, Miriam Sánchez, compartía un tuit (que posteriormente borró) en el que justificaba que el accidente del periodista había derivado del “estrés emocional y económico que tiene desde hace semanas”, provocado por la deuda que este tiene con Terelu Campos. Además, ha pedido al programa ‘Sálvame’ que le cuide. Un mensaje que no ha pasado desapercibido en la citada red social y que ha generado un gran revuelo por el contenido del mismo.

Mensaje de Miriam Sánchez en su cuenta de Twitter FOTO: Twitter

Este viernes, el protagonista, ya aparentemente recuperado, se sentaba en su silla de colaborador del formato de las tardes de Telecinco para contar todos los detalles sobre este aparatoso accidente: “Estoy bien, podría estar mucho peor. Doy gracias a Dios por poder contarlo. El susto fue grande, pero no quiero quedarme con lo que podría haber pasado”, ha comenzado diciendo.

Cuando algunos de los colaboradores le han preguntado cómo vivió los segundos posteriores al golpe, Pipi Estrada ha sorprendiendo por cómo se ha referido a una de sus hijas: “Me vino la imagen de mi hija Miriam en ese momento... Cuando yo me voy al suelo siento miedo de que un coche me pueda arrollar, y en ese momento la imagen de mi hija lo fue todo. Ella es mi fuerza, mi lucha y mi vitamina”, ha asegurado Pipi Estrada en ‘Sálvame’.