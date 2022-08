Pipi Estrada, Miguel Frigenti y Laura Fa estallan contra Alejandra Rubio: “Muy desacertado jugar con el pan de los demás”

Alejandra Rubio ayer fue entrevista por su madre, Terelu Campos, en el ‘Deluxe’. Era la primera vez que la joven se sentaba en el plató y su aparición generó muchísima expectación. Sin pelos en la lengua, la sobrina de Carmen Borrego contestó a todas las preguntas que le realizó su madre y algunas de sus contestaciones van a traer mucha cola estos días, como las declaraciones que hizo sobre Kiko Hernández o Lydia Lozano.

Pipi Estrada fue uno de los protagonistas de la entrevista y tanto Terelu Campos como su hija hablaron sobre él. El colaborador ha entrado en ‘Socialité' para comentar las palabras que le dedicaron madre e hija y, aunque entiende que Alejandra Rubio defienda a su madre, está muy seguro de que esto les pasará factura a ambas. Alejandra Rubio señaló que el periodista no había sido buen novio con su madre y que " se ha aprovechado de lo buena persona que es porque nunca va a hablar de él”. La hija de María Teresa Campos aseguró que no se avergonzaba de haber estado saliendo con él y que el que tenía que sentir vergüenza era el periodista por sus actos. “Yo conocí a una persona con un trabajo super digno y quiso convertirse en un no se qué, no se como definir la palabra pero no quiero ofender. A diferencia de esta persona no quiero ofender porque no existe en mi vida de verdad”, terminó zanjando el tema duramente la presentadora.

Más allá de las palabras de Alejandra Rubio, la joven también ha levantado muchas ampollas por los vetos a ciertos colaboradores. Y, es que, la hija de Terelu Campos puso como condición para sentarse en el ‘Deluxe’ que no estuviese en el plató ni Laura Fa, ni Miguel Frigenti ni Lydia Lozano. Los 3, por la parte que les toca, les han dedicado unas duras palabras a la nieta de María Teresa Campos.

Alejandra Rubio en 'Viva la Vida' FOTO: Mediaset

Miguel Frigenti ha acusado a Alejandra Rubio de jugar con su trabajo y le parece “muy desacertado jugar con el pan de los demás” y que “a cada uno se le conoce con sus actos”. A Laura Fa su veto le pilló de sorpresa y la catalana no se lo esperaba que la hija de Terelu Campos tuviese la capacidad de vetar. La periodista, tras esto, ha asegurado que” empieza cobarde y con una actitud de diva” , algo que no entiende muy bien. Mientras, Lydia Lozano ha desmentido que estuviese vetada de la entrevista y ha manifestado que la hija de María Teresa Campos tenía muchas ganas de que la canaria estuviese en el plató.

Alejandra Rubio tiene muchos enemigos declarados y, tras su primera entrevista en el ‘Deluxe’, no ha hecho más que alimentar el mal rollo que tenía con algunos de sus colaboradores. ¿Cuándo se pronunciará Kiko Hernández?