Pipi Estrada reconoce que Piqué le ha bloqueado por por desvelar cómo ligan los futbolistas

Pipi Estrada se ha asentado en Sálvame. Esto ha hecho que el periodista no haya vuelto a ser llamado para ir a El Chiringuito y también le está costando la relación que tenía con algunos deportistas. Por ejemplo, tal y como ha reconocido el propio Pipi Estrada, Gerard Piqué, central del Barcelona y presidente del Andorra, le ha bloqueado en redes sociales por desvelar las tácticas que utilizaban los futbolistas para ligar con famosas.

Según el periodista suelen utilizar a terceros, a los que denominó como “plebeyos” para contactar con ellas y explicar cuáles son sus intereses. “Cuando le interesa una mujer por la razón que sea, mandan localizarla para ponerlos en contacto”, aseveraba Pipi Estrada.

La reacción de Piqué a las palabras de Pipi Estrada

Considerando que había hablado más de la cuenta, Gerard Piqué no tardó en reaccionar a las palabras de Pipi Estrada. “Teníamos una relación magnífica y me ha bloqueado”, comentaba al día siguiente el periodista. “Ayer conté que un futbolista se fue con una chica muy joven a la Costa Azul, que les vieron comprando ropa... y se dio por aludido. No me refería a él, pero las fechas le deben coincidir”, agregaba.

Pipi Estraba aprovechó la ocasión para mostrar su lealtad a Gerard Piqué. “En momentos puntuales me he portado bien con él porque coincidimos en una discoteca en Barcelona, en Sutton concretamente, donde vi cosas que nunca conté”, aseguró el periodista. Por último, Pipi Estrada se refirió a Gerard Piqué como un “tío muy leal”, del que nunca va a contar nada relacionado con lo que sucedió aquella noche.