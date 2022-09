El mensaje de Ana María Aldón que alerta de una separación de Ortega Cano: “Nuevas etapas”

La situación entre Ortega Cano y Ana María Aldón no parece tener arreglo. Aunque de cara a la opinión pública el diestro ha intentado mantener un tono cordial con su esposa, recientemente han visto la luz en la revista “Semana” unas declaraciones en las que se queja de las palabras poco amables que ella le dirige desde los platós de televisión. Mientras, la otrora frutera no descarta una separación, y ni siquiera se atreve a confirmar si sigue o no enamorada del padre de su hijo. Teniendo en cuenta este tenso ambiente, el último mensaje que la diseñadora ha compartido en sus redes sociales ha disparado todas las alarmas sobre una inminente ruptura.

“A veces no está mal perder el rumbo, pues se descubren nuevos caminos. Seguimos pedaleando hacia nuevas etapas. Gracias a todos por acompañarme en este sendero”, ha comentado Ana María Aldón junto a una imagen en la que aparece a lomos de una bicicleta. La colaboradora de “Ya es verano” habla de “nuevos caminos” y “nuevas etapas”, dos metáforas con las que parece referirse a próximos e importantes cambios en su vida que podrían estar relacionados con su matrimonio con Ortega Cano.

En su día, fue el periodista Antonio Rossi quien aseguró en “El programa de verano” que Ana María Aldón estaba esperando a que Ortega Cano diera el primer paso para decir “sí” a un divorcio. Aun así, y pase lo que pase, la modista confirmó que, de momento, seguirá viviendo en la casa del diestro porque es el hogar del hijo pequeño que tienen en común. Eso sí, las últimas informaciones sugieren que está buscando una nueva vivienda a la que mudarse, y en sus intervenciones televisivas no ha desmentido que así sea. Sobre este asunto, el diestro se limita a pronunciar un tenue “no lo sé” cuando los reporteros le preguntan. A buen entendedor...