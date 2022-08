Michu, novia de José Fernando, pone contra las cuerdas a Ana María Aldón con una inesperada declaración

El clan de los Ortega-Aldón continúa protagonizando las portadas de la prensa del corazón a raíz de la crisis matrimonial existente entre sus protagonistas, Ortega Cano y Ana María Aldón. Una crisis cada vez más fuerte desde que la diseñadora contara públicamente algunas intimidades de ambos que no auguran precisamente un buen futuro a la relación.

Este miércoles la revista ‘Semana’ lleva en su portada unas declaraciones que el torero ha concedido recientemente a una agencia en plena calle: “Me parece muy fuerte que hable así de su marido”, desliza sobre su todavía mujer y lo que esta ha contado en televisión durante las últimas semanas.

Sorprendentemente, una de las personas que ha comentado esta publicación es Michu Rodríguez, pareja de José Fernando, hijo mayor de Ortega Cano: “Según ella era muy tímida. Veía una foto y se escondía. No es la misma que se dio a conocer con su marido”, ha escrito la propia Michu haciendo alusión al pasado de Aldón.

Ante este comentario, una usuaria ha decidido responderle reivindicando el derecho de Ana María a contar lo que ella considere oportuno: “La gente tiene derecho a cambiar y a expresarse, como has hecho tú, que también los has puesto verde por dinero y ella fue una de las que te perdonó”. La andaluza le ha contestado lo siguiente: “Yo sigo con el padre de mi hija hasta el final, con más o con menos. Fui madre a los tres años de estar con él y solo nos llevamos un año... De ella (Ana María) jamás he hablado, cosa que ella sí hizo con mi relación queriendo llevar exclusivas a su trabajo”.

José Fernando, Michu y su hija María del Rocío FOTO: @mixu.rg Instagram

Cabe recordar que Ana María Aldón aseguró hace unos meses que la relación entre ella y José Fer se había roto, pero lo cierto es que ninguno de los dos confirmó la noticia. Ahora, y teniendo en cuenta lo cómplices que se muestran en una fotografía que la joven andaluza ha compartido en sus redes sociales, parece que se han dado una segunda oportunidad: “Somos padres de una niña preciosa de cinco años y siempre intentaremos lo mejor para ella”, comentó recientemente la madre a LA RAZÓN.