El plantón de Rosa Benito a Rocío Carrasco

Rocío Carrasco vuelve a cargar contra su familia mediática. En esta última ocasión, la hija de la chipionera ha dejado en evidencia a Rosa Benito. Sin pelos en la lengua, ha relatado el plantón de su tía en su boda con Fidel Albiac. Sin duda, ha sido uno de los episodios más polémicos de la hija de Rocío Jurado con la que fue mujer de su tío Amador. La peluquera estaba invitada y, en el último momento, no asistió al enlace matrimonial.

“No sé si hablé con Rosa sobre lo ocurrido. Creo que no la llamé, no te lo puedo asegurar. Tampoco supuso nada importante para mí que no fuese, la verdad. Es cierto que en un primer momento me sorprendió, pero una está tan acostumbrada a que ocurran esas cosas, que no le di mayor importancia”, relata Rocío Carrasco en su docuserie ‘En el nombre de Rocío’. “Invité a mi tío Antonio, a Chayo con Andrés y sus hijos, a mi tía Rosa, a mi familia que no es televisiva. No invito a Amador ni a Gloria ni a José Antonio. Tampoco invité a mis hermanos Gloria Camila y José Fernando, porque no tenía ningún tipo de relación”.

Fidel Albiac y Rocío Carrasco en Sevilla FOTO: Cristobal Dueñas GTRES

“Rosa Benito, creo, que según me han contado posteriormente, ya saliendo de la peluquería peinada y todo para asistir a la boda recibió una llamada y optó por reclinar la invitación... A última hora por presiones familiares, la parte contraria le hicieron decidir entre boda o balcón y se ha quedado con el balcón”, cuenta la hija de Rocío Jurado sobre su tía Rosa Benito. Aún así, la ausencia de la que fue uña y carne de la artista no le causó ningún tipo de problema y su falta no le causó dolor.

Rocío Carrasco se ha propuesto en la segunda parte de su docuserie narrar sus experiencias con su familia mediática y contar su parte de la historia. Seguro que a Rosa Benito no le ha hecho especial ilusión que narrase este episodio y solo queda esperar la respuesta de la ganadora de ‘Supervivientes’.