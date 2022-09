Exclusiva: la exalcadesa de Chipiona cuenta su conversación con Rocío Carrasco y Fidel Albiac sobre el museo de Rocío Jurado

Durante el último episodio de ‘En el nombre de Rocío’, Rocío Carrasco ha hablado de todas sus gestiones y vivencias a lo largo de esta última década en relación al museo de su madre, el actual Centro de Interpretación Rocío Jurado La Voz del Milenio, cuya inauguración tuvo lugar a principios del pasado mes de julio.

En la treceava entrega de esta segunda parte de la docuserie, la directora le pregunta a Carrasco, entre otras cosas, por cómo fue su relación con los anteriores alcaldes de Chipiona, antes que el actual, Luis Mario Aparcero, abriese el museo. “Tú tienes un encuentro con ella en tu domicilio de Madrid... ¿Qué ocurre en ese encuentro?”, dice Anaís Peces, haciendo referencia a Isabel Jurado, exalcaldesa del municipio.

“Pues la verdad es que no me acuerdo mucho de lo que sucedió en ese encuentro porque yo ya estaba un poco hasta las narices de ver pasar alcaldes y de que cada uno hiciera lo que le diera la gana. Para mí era una figura más con la que tenía intención de llevarme bien, pero que no sabía si tenía la intención, si lo iban a llevar a cabo o si iban a conseguir que se solventasen los problemas que había”, desliza la heredera universal de ‘la más grande’.

“Nos reunimos, nos llamamos varias veces y estuve hasta en su casa de Madrid con ella y Fidel Albiac. Siempre quiso que se abriese el museo pero me contaba que no quería hacerlo con alguien que tuviera alguna mancha de corrupción o imputación”, deslizó Isabel Jurado hace unos meses a este periódico. Ahora, ‘LA RAZÓN’ ha vuelto a hablar con la que fuese alcaldesa de Chipiona hasta 2019 y actual portavoz del Partido Popular, para conocer de primera mano cómo fue aquella conversación de la que Rocío Carrasco parece no acordarse.

“Ella dice que no se acuerda pero fue hace tres años, no hace un siglo. Estuve con ella y con Fidel unas 6 o 7 horas en su casa de Madrid, y ella estuvo muy atenta y cordial conmigo. Estuvimos hablando de las distintas entrevistas que se habían hecho sobre el museo, y yo les dije que no tenía nada que esconder porque nunca había hablado mal ni de ellos ni de la familia”, ha comenzado diciendo. “Hablamos de la documentación de las naves donde se encuentra el museo... Rocío siempre dijo que no quería abrirlo con personas condenadas, investigadas o con irregularidades, y Fidel decía que el alcalde que abriese el museo seguiría siendo alcalde”, desliza sobre aquella charla que tuvo lugar en 2019. “Recuerdo que ella (Rocío Carrasco) tuvo una muy buena relación con el concejal nuestro anterior, Javier Díaz, y al final terminaron mal. Ellos me dijeron que Javier había hablado mal de ellos”.

“Ella quería controlar todo lo que se hiciera aquí. Tanto la semana cultura como los aniversarios, etc... Nosotros también entendíamos que la Asociación Cultural RJ La Más Grande y la familia hacía una gran labor, porque desde que falleció Rocío Jurado los que han mantenido su recuerdo vivo con todo tipo de actos han sido ellos. Yo valoro muchísimo a su familia y no puedo decir nada malo de ellos. Se hacía lo que ella decía pero yo personalmente no iba a dejar de lado a su familia”.

Con respecto a las declaraciones de Carrasco haciendo alusión a su desesperación por abrir este museo, la concejala asegura lo siguiente: “Nos decía que cambiásemos algo y lo cambiábamos. Ella nos decía que quería abrirle, pero el paso hacia delante no le daba porque siempre había un ‘pero’. Nosotros aún y todo cambiamos hasta a concejales. Cuando se ha cambiado y ha llegado el alcalde actual, condenado por la justicia, a los tres días de aprobarle el doble de dinero, ella firmó... Nosotros hemos trabajado muchísimo para abrir ese museo. Han sido muchas reuniones semanales con su prima, Rocío Jurado. Ella era una mediadora”, concluye la política sobre este asunto.