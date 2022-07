Así fue la relación entre Pedro Carrasco y Antonio David, según Rocío Carrasco

El tercer episodio de ‘En el nombre de Rocío’ ha visto la luz pública en Mitele Plus este mismo viernes. Una nueva entrega en la que los nombres de Raquel Mosquera y el de Pedro Carrasco vuelven a convertirse en los protagonistas. Además, Antonio David Flores, al que Rocío Carrasco califica como “el ser”, vuelve a tener cabida en esta historia.

Rocío Carrasco en el avance de su serie documental FOTO: La Razón Mediaset

Lo cierto es que la heredera universal de Rocío Jurado pretende desmontar todas las mentiras que, según ella, se han contado sobre la figura de su progenitor durante las últimas décadas.

“El primer quebradero de cabeza serio de Pedro llegó con Antonio David”, deslizaba Mosquera en una publicación pasada. A raíz de estas palabras, la directora de la docuserie le pregunta a Rocío Carrasco el motivo por el que Raquel ha cambiado su versión con el paso del tiempo: “Porque le ha interesado. Porque no tiene escrúpulos, porque no tiene ningún tipo de sentimiento hacia esa persona que fue su marido. Porque si los tuviera, no habría hecho conmigo eso que ha hecho”, aseguró Carrasco.

Raquel Mosquera y Rocío Carrasco FOTO: Mediaset

Poco después de sus duras declaraciones sobre la peluquera, se han visto en el proyector unas imágenes de Antonio David en diferentes intervenciones televisivas hablado sobre el exboxeador. “A mi padre no le gustaba en absoluto, no le gustó desde el minuto cero”, ha confesado una tajante Rocío Carrasco.

Fue en el año 2009 cuando Jimmy Giménez-Arnau le advirtió al ex guardia civil de que Pedro Carrasco no le odiaba, tan solo quería “arrancarle en la cabeza”, en relación al día en que el padre de Rocío Flores aseguró que “en la parte trasera de los coches, iban metiéndose los amantes de Rocío”. La contestación del ex colaborador de televisión no dejó indiferente a nadie: “Quizás, Pedro Carrasco sí que quería arrancar la cabeza a otro cuando yo no estaba con Rocío Carrasco”, sentenció.

Pedro Carrasco y su hija Rocío FOTO: Redes Sociales

La protagonista de ‘En el nombre de Rocío’ ha hablado alto y claro: “Hay una utilización, hay una mentira. Mi padre no quería que me casara con Satanás, no con un guardia civil. A Pedro Carrasco le hubiera dado igual... Fuera guardia civil, fuera cartero o fuera ingeniero agrónomo”, asegura..